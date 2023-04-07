Північноамериканський бренд відкрив електрифіковану лінійку презентацією компактної моделі.

Представлений новий Ford E-Transit Courier 2024. В анонсованій серії він буде найменшим. Тим не менш, він має універсальні характеристики. Мінівен позиціонується не лише як машина особистого використання, але й для комерційних цілей.

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Як повідомляється, продаж моделі в європейських країнах стартує не раніше наступного року. Збиратиметься авто в Румунії, що дозволить знизити його собівартість. Спочатку у продаж надійде стандартна версія мінівена.

За своїми конструктивними особливостями Ford E-Transit Courier має ряд переваг перед класичною версією, де використовується традиційний варіант ДВС. Зокрема, у новинки вищі показники вантажопідйомності.

За рахунок збільшення ширини між задніми арками вдалося вмістити два європіддони. Загальний вантажний підйом заявлений у значенні 2,9 кубічних метрів. Довжина мінівена поки невідома, але повідомляється, що він здатний перевозити вантажі завдовжки понад 2,6 метри.

Усередині Ford E-Transit Courier також є кілька цікавих рішень. Перше, що відрізняється – це панель приладів Digiboard. Модуль поєднаний з мультимедіа, загальною діагоналлю 24 дюйми.

Кермо отримало зручну конструкцію, що забезпечує комфортну посадку для водія. Крім того, він має можливість використання у вигляді столу. Оснащений мінівен 136-сильним двигуном, який встановлений спереду. Місткість батареї невідома.