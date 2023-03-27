Компанія Ford показала повністю електричний кросовер Explorer на базі Фольксваген. Новинку розробили в Європі, де її і продаватимуть.

В основу Explorer лягла німецька платформа MEB, проте його постаралися зробити максимально несхожим на близький за габаритами Volkswagen ID.4. Це зроблено, додавши ледь помітні посилання до американського тезки.

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Спереду в електричного Explorer блок-фари складної форми зі світлодіодними елементами у формі бумерангів, що нагадують про бензинові Ford. Назва опущена з капота на плашку між фарами, а під місцем радіаторної решітки – заглушка. Ще одним відсиланням стали ліхтарі з С-подібним малюнком.

Салон швидше схожий на електричний Ford Mach-E, ніж на попередній Explorer. За сплющеним зверху і знизу кермом розташована цифрова «приладка», що стоїть окремо, а справа — 14,6-дюймовий вертикально-орієнтований тачскрин мультимедійної системи SYNC Move 2. Екран рухливий: його кут нахилу можна змінювати для зручності водіїв і пасажирів різного зростання.

У центральний тунель вбудований відсік для зберігання на 17 літрів, куди вміщується, наприклад, ноутбук із 15-дюймовим дисплеєм. Загальна місткість салону п'ятимісного кросовера – близько 470 літрів.

За замовчуванням електро-Explorer оснастять підігрівом передніх сидінь з функцією масажу для водія, двозонним клімат-контролем, функцією безключового доступу та дверима багажника, які можна відкрити без рук. Він стане першим Ford у Європі з просунутим асистентом зміни смуги та корисною у місті функцією Clear Exit Assist, що попереджає про наближення велосипедистів перед відкриттям дверей.

Інформацію про "техніку" Ford поки не розкриває. Повідомляється лише, що електрокар запропонують з заднім та переднім приводом, а його акумулятор можна буде зарядити з 10 до 80 відсотків за 25 хвилин. За даними Auto Express, базовий варіант отримає 170-сильний мотор і батарею на 52 кіловат-години, що забезпечує до 351 км ходу.

Альтернативою, якщо вірити інсайдерам, стане версія з 231-сильним мотором та батареєю на 77 кіловат-годин (539 кілометрів ходу), а потужне виконання з двомоторною установкою на 340 сил зможе проїжджати на одній зарядці до 491 кілометра.

Також відома приблизна ціна: Explorer кельнського виробництва буде доступний для замовлення наприкінці 2023 менш ніж за 45 тисяч євро. Поки електрокар відкритий для броні по всій Європі, де Ford повністю електрифікує легковий модельний ряд до 2030 року.