Американський автовиробник Ford заявив, що не очікує отримання прибутку від виробництва електромобілів принаймні ще три роки.

За прогнозами компанії, в цьому році її електричний підрозділ Model e зазнає збитків у розмірі $3 млрд.

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Прибутковість значною мірою залежить від реалізації планів Ford щодо збільшення щорічних обсягів виробництва електромобілів до 2 млн од. до кінця 2026 року.

Цільовий план на 2023 рік - 600 тис. електромобілів.

Минулого року Ford розпочав процес поділу своєї компанії на три окремі сегменти: Model e (електромобілі), Ford Blue (автомобілі з ДВЗ) та Ford Pro (підрозділ комерційних авто).

Наразі, за словами гендиректора Ford Джима Фарлі, його підрозділи Blue і Pro будуть отримувати прибуток, тоді як Model e витрачатиме гроші.