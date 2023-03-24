Американский автопроизводитель Ford заявил, что не ожидает получения прибыли от производства электромобилей по крайней мере еще три года.

По прогнозам компании, в этом году ее электрическое подразделение Model e терпит убытки в размере $3 млрд.

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Доходность во многом зависит от реализации планов Ford по увеличению ежегодных объемов производства электромобилей до 2 млн ед. к концу 2026 года.

Целевой план на 2023 год – 600 тыс. электромобилей.

В прошлом году Ford начал процесс разделения своей компании на три отдельных сегмента: Model e (электромобили), Ford Blue (автомобили с ДВС) и Ford Pro (подразделение коммерческих автомобилей).

По словам гендиректора Ford Джима Фарли, его подразделения Blue и Pro будут получать прибыль, тогда как Model e будет тратить деньги.