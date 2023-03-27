Компания Ford показала полностью электрический кроссовер Explorer на базе Volkswagen. Новинку разработали в Европе, где ее и будут продавать.

В основу Explorer легла немецкая платформа MEB, однако его постарались сделать максимально непохожим на близкий по габаритам Volkswagen ID.4, придав облику едва заметные ссылки к американскому тезке.

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Впереди у электрического Explorer блок-фары сложной формы со светодиодными элементами в форме бумерангов, напоминающих о топливе Ford. Название опущено с капота на плашку между фарами, а ниже место радиаторной решетки занимает заглушка. Еще одной отсылкой стали фонари с С-образным рисунком.

Салон скорее похож на Mach-E, чем на предыдущий Explorer. За сплющенным сверху и снизу рулем расположена отдельно стоящая цифровая «приборка», а справа — 14,6-дюймовый вертикально-ориентированный тачскрин мультимедийной системы SYNC Move 2. Экран подвижен: его угол наклона можно менять для удобства водителей и пассажиров разного роста.

В центральный тоннель встроен отсек для хранения на 17 литров, куда вмещается, например, ноутбук с 15-дюймовым дисплеем. Общая емкость салона пятиместного кроссовера – около 470 литров.

По умолчанию электро-Explorer оснастят подогревом передних сидений с функцией массажа для водителя, двухзонным климат-контролем, функцией бесключевого доступа и дверью багажника, которую можно открыть без рук. Он станет первым Ford в Европе с продвинутым ассистентом смены полосы и полезной в городе функцией Clear Exit Assist, предупреждающей о приближении велосипедистов перед открытием дверей.

Информацию о "технике" Ford пока не раскрывает. Сообщается только, что электрокар будет предложен с задним и передним приводом, а его аккумулятор можно будет зарядить с 10 до 80 процентов за 25 минут. По данным Auto Express, базовый вариант получит 170-сильный мотор и батарею на 52 киловатт-часа, что обеспечивает до 351 километров хода.

Альтернативой, если верить инсайдерам, станет версия с 231-сильным мотором и батареей на 77 киловатт-часов (539 километров хода), а мощное исполнение с двухмоторной установкой на 340 сил сможет проезжать на одной зарядке до 491 километра.

Известна приблизительная цена: Explorer кельнского производства будет доступен для заказа в конце 2023 года менее чем за 45 тысяч евро. Пока электрокар открыт для брони по всей Европе, где Ford полностью электрифицирует легковой модельный ряд к 2030 году.