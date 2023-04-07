Североамериканский бренд открыл электрифицированную линейку презентацией компактной модели.

Представлен новый Ford E-Transit Courier 2024. В анонсированной серии он будет самым маленьким. Тем не менее, он обладает универсальными характеристиками. Минивэн позиционируется как для личного использования, так и в коммерческих целях.

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Как сообщается, продажи модели в европейских странах стартуют не раньше следующего года. Будет же собираться авто в Румынии, что позволит снизить его себестоимость. Сначала в продажу поступит стандартная версия минивэна.

По своим конструктивным особенностям Ford E-Transit Courier имеет ряд преимуществ перед классической версией, где используется традиционный вариант ДВС. В частности, у новинки более высокие показатели грузоподъемности. Так, за счет увеличения ширины между задними арками удалось вместить два европоддона. Общий грузовой подъем заявлен в значении 2,9 кубических метров. Длина минивэна пока неизвестна, но сообщается, что он способен перевозить грузы длиной более 2,6 метров.

Внутри Ford E-Transit Courier также есть несколько интересных решений. Первое, что отмечается – это приборная панель Digiboard. Модуль совмещен с мультимедиа, имея общую диагональ 24 дюйма. Руль получил удобную конструкцию, обеспечивающую комфортную посадку для водителя. Кроме того, у него есть возможность использования в виде стола. Оснащен минивэн 136-сильным двигателем, который установлен спереди. Емкость батареи неизвестна.