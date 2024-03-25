Рамний пікап Isuzu D-Max: тепер їздитиме на батарейках. Японська вантажівка долатиме близько 300 кілометрів на одному заряді.

У Таїланді відбулася презентація версії EV. Поки що вона перебуває у статусі прототипу, але основні характеристики відомі, а старт продажів намічено на 2025 рік.

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Електромобіль Isuzu D-Max збереже рамну конструкцію, чотиридверну кабіну та повний привід. Автомобіль зможе перевозити до 1000 кілограмів вантажу та буксирувати причіп повною масою 3500 кілограмів. Основні ринки збуту - Європа та Австралія.

Попереду у Isuzu D-Max EV електромотор на 55 сил та 108 Нм, ззаду – на 122 сили та 217 Нм. Пікова віддача системи - 177 сил і 325 Нм. Між осями літій-іонна батарея ємністю 66,9 кіловат-години. Дані запасу ходу не опубліковані, але орієнтир — 300 кілометрів. Точні показники з'являться після сертифікації.

Зовні електричний пікап відрізняється дизайном носової частини та оформленням колісних дисків. В інтер'єрі зміни малоймовірні: може змінитися панель приладів, а топ-версії, напевно, отримають синій декор. Розробка «батарейного» Isuzu D-Max не означає припинення доробок дизельних версій: на підході помірний гібрид із двигуном 1.9 та 48-вольтовим стартер-генератором.

Дати початку продажів електрифікованих Isuzu D-Max не розкриваються: імовірно, японська марка оцінить ринкові перспективи новинок, скориставшись досвідом Toyota. Гібридний Hilux вже збирає попереднє замовлення, і до кінця року можна буде зрозуміти, яка ємність ринку в Європі та країнах Азії.