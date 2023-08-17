Этот автомобиль должен стать героем фильма или книги: мировая история, видимо, еще не знала такой живучести машины на войне.

Пикап Mazda BТ 50 с двухрядной кабиной попал на службу в Пятую Слобожанскую бригаду Нацгвардии Украины еще в мае 2022 года. Его пригнали волонтеры, даже не перекрасив в камуфляж. А гвардейцам было не до живописи – враг наступал на страну с огромным преимуществом.

С этого момента и начался боевой путь этого пикапа, который не удалось повторить еще ни одному автомобилю на этой войне. Настоящий путь. Не придуманный. Без украшений.

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"Японец" защищал Балаклею. Ему тогда уже дали позывной Франкенштейн – за то, что работал даже после явной "смерти". На территории разваленного завода укрытия не было, в подвал пикап не затянешь. Так что Франкенштейну прилетело сразу, но он остался на ходу. Ему до сих пор прилетает - от "Градов", "Гвоздик", "Пионов", танков, минометов и стрелкового оружия, а пикап и дальше ездит.

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Кондиционеру здесь "гаплык" уже давно, но одометр и стрелка спидометра живы. Фото: пресс-служба Восточного ТУ

Через некоторое время гвардейцы даже перестали считать отверстия в корпусе кузова – дуршлаг на колесах. Как пишет пресс-служба Национальной гвардии Украины, эта Mazda "пережила даже дистанционное минирование, когда кассета с минами засеяла площадь вокруг него, а саперы взорвали их, потому что разминировать не было возможности". Машину изрядно посекло осколками, но безвозвратно из строя не вывело.

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Уж и не сосчитать, сколько раз Франкенштейна вытаскивали из-под завалов, кирпича, камней, плит, в полевых условиях рихтовали кувалдой, запаивали бак, ставили другой аккумулятор, заправляли и снова заводили. Это уже был чисто фирменный "тюнинг" 5-й Слобожанской бригады.

Искалеченный, но на ходу: пикап жил, живет и будет жить. Фото: пресс-служба Восточного ТУ

Ремонтировать кузов или ставить другую крышку капота не имело смысла, поскольку через несколько часов или дней появятся новые осколочные и шаровые поражения. Поэтому акцент в обслуживании делался на починке мелких повреждений двигателя и рамы. Кстати, у "Мазды" они удивительно крепкие, выносливые и устойчивые к повреждениям. Ну и менялись колеса, конечно.

Этому фронтовому полноприводному трудяге следует поклониться. Как и тому, кто возле этого авто. Фото: пресс-служба Восточного ТУ

Кстати, японская журналистка, приехавшая на позиции 5-й Слобожанской бригады НГУ, не могла поверить в то, что эта куча металлолома на ходу несет боевую службу и ездит, спасая людей. Вот тогда ее покатали на Франкенштейне и наглядно доказали, что Mazda на этой войне показала себя настоящим самураем.

Фары давно накрылись и смысла их менять нет, а вот дополнительный фонарь в центре время от времени чинят. Фото: пресс-служба Восточного ТУ

Гвардейцы считают, что после войны место этой боевой "лошади" в музее: пикап стал настоящим символом победы Национальной гвардии Украины. И он на ходу. Двигатель и рама остались единственными "родными" частями автомобиля, не считая, конечно, искалеченного кузова. У них еще большой прочностный ресурс и еще не одно приключение впереди...

Журналистка из Японии не верила, что это "корыто" может ездить, но ей доказали, что это настоящий "боевой конь". Фото: пресс-служба Восточного ТУ