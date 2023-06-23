Рестайлинговая Mazda2 выходит на рынки Юго-Восточной Азии в пяти- и четырехдверных версиях.

Обновленный седан и хэтчбек Mazda2 представлены в двух вариантах дизайна. Новинка выходит на рынки Юго-Восточной Азии. Премьера рестайлинговой модели состоялась в Таиланде, где и будет налажено производство: ее представили не только с разными типами кузовов, но и в нескольких вариантах оформления передка, со стандартной радиаторной решеткой и с заглушкой как у электрокаров. В гамме двигателей есть дизель.

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Хэтчбек Mazda2, переживший в нынешнем поколении уже второй рестайлинг, продается в Европе и Японии с начала 2023 года, а вот для седана премьера в Таиланде стала глобальной.

С обновлением Mazda2 получила два варианта дизайна. Первый – это New Wave Design, отличие которого – заглушка вместо традиционной решетки радиатора, придающей автомобилю сходство с электрокаром. Второй – Sport Design, с полноценной решеткой радиатора, хоть и заметно превращенной.

От дореформенной модели Mazda2 отличается бамперами, колесными дисками другого дизайна и новыми цветами кузова, а вот в салоне поменялись только отделочные материалы. Модель будет предложена с мультимедийной системой с экраном диагональю семь дюймов, климат-контролем, камерами кругового обзора, адаптивным круиз-контролем, системами слежения за разметкой и мониторингом слепых зон.

На рынке Таиланда Mazda2 будет доступна с двумя моторами на выбор – бензиновым "атмосферником" объемом 1,3 литра мощностью 93 лошадиные силы и турбодизелем на 1,5 литра, развивающим 105 сил. Коробка передач всего одна, шестидиапазонный автомат, а передний привод. Цены на обновленную Mazda2 начинаются от 17,2 тысячи долларов и достигают 23,8 тысячи долларов.