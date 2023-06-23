Рестайлінгова Mazda2 виходить на ринки Південно-Східної Азії в п'яти- і чотиридверній версіях.

Оновлені седан та хетчбек Mazda2 представлені у двох варіантах дизайну. Новинка виходить на ринки Південно-Східної Азії. Прем'єра рестайлінгової моделі відбулася в Таїланді, де й буде налагоджено виробництво: її представили не лише з різними типами кузовів, а й у кількох варіантах оформлення передка, зі стандартними радіаторними ґратами та із заглушкою як у електрокарів. У гамі двигунів є дизель.

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Хетчбек Mazda2, який у нинішньому поколінні пережив уже другий рестайлінг, продається в Європі та Японії з початку 2023 року, а ось для седана прем'єра в Таїланді стала глобальною.

З оновленням Mazda2 отримала два варіанти дизайну. Перший - це New Wave Design, відмінність якого - заглушка замість традиційної решітки радіатора, що надає автомобілю подібність з електрокаром. Другий - Sport Design, з повноцінними гратами радіатора, хоч і помітно перетвореними.

Від дореформеної моделі Mazda2 відрізняється бамперами, колісними дисками іншого дизайну та новими кольорами кузова, а ось у салоні змінилися лише оздоблювальні матеріали. Модель запропонують із мультимедійною системою з екраном діагоналлю сім дюймів, клімат-контролем, камерами кругового огляду, адаптивним круїз-контролем, системами стеження за розміткою та моніторингу сліпих зон.

На ринку Таїланду Mazda2 буде доступна з двома моторами на вибір - бензиновим "атмосферником" об'ємом 1,3 літра потужністю 93 кінські сили та турбодизелем на 1,5 літра, що розвиває 105 сил. Коробка передач лише одна, шестидіапазонний автомат, а передній привід. Ціни на оновлену Mazda2 починаються від 17,2 тисяч доларів і досягають 23,8 тисяч доларів.