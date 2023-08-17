Цей автомобіль повинен стати героєм фільму чи книги: світова історія, напевне, ще не знала такої живучості машини на війні.

Пікап Mazda BТ 50 з дворядною кабіною потрапив на службу в П’яту Слобожанську бригаду Нацгвардії України ще у травні 2022 року. Його пригнали волонтери, навіть не перефарбувавши у камуфляж. А гвардійцям було не до малярства – ворог валив на країну з величезною перевагою.

Відтоді й почався бойовий шлях цього пікапу, який не вдалося повторити ще жодному автомобілю на цій війні. Справжній шлях. Не вигаданий. Без прикрас.

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"Японець" захищав Балаклію. Йому тоді вже дали позивний Франкенштейн, – за те, що працював навіть після явної "смерті". На території розваленого заводу укриття не було, в підвал пікап не затягнеш. Отож, Франкенштейну прилетіло відразу, але він залишився на ходу. Йому й досі прилітає – від "Градів", "Гвоздик", "Піонів”, танків, мінометів та стрілецької зброї. А пікап і далі їздить.

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Кондиціонеру тут "гаплик" вже давно, але одометр і стрілка спідометра живі. Фото: прес-служба Східного ТУ

Через деякий час гвардійці навіть перестали рахувати отвори в корпусі кузова – друшляк на колесах. Як пише прес-служба Національної гвардії України, ця Mazda "пережила навіть дистанційне мінування, коли касета з мінами “засіяла” площу навколо нього, а сапери підірвали їх, бо розмінувати не було можливості". Машину добряче посікло, але безповоротно з ладу не вивело.

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Вже й не порахувати, скільки разів Франкенштейна витягували з-під завалів, цегли, каміння, плит, в польових умовах рихтували кувалдою, запаювали бак, ставили інший акумулятор, заправляли та знову заводили. Це вже був чисто фірмовий "тюнінг" 5-ї Слобожанської бригади.

Покалічений, але на ходу: пікап жив, живе і буде жити. Фото: прес-служба Східного ТУ

Ремонтувати кузов чи ставити іншу кришку капоту не було сенсу, оскільки через кілька годин чи днів, з’являться нові осколкові та кульові ураження. Тому акцент в обслуговуванні робився на лагодженні дрібних пошкоджень двигуна та рами. До речі, у "Мазди” вони напрочуд міцні, витривалі та стійкі до ушкоджень. Ну і мінялися колеса, звісно.

Цьому фронтовому повнопривідному трудязі варто вклонитися. Як і тому, хто біля цього авто. Фото: прес-служба Східного ТУ

До речі, японська журналістка, яка приїхала на позиції 5-ї Слобожанської бригади НГУ, не могла повірити в те, що ця купа брухту на ходу несе бойову службу та їздить, рятуючи людей. Ось тоді її покатали на Франкенштейні та наочно довели, що Mazda на цій війні показала себе справжнім самураєм.

Фари давно накрилися й сенсу їх міняти немає, а ось додатковий ліхтар у центрі час від часу лагодять. Фото: прес-служба Східного ТУ

Гвардійці вважають, що після війни місце цього бойового "коня" в музеї: пікап став справжнім символом звитяги Національної гвардії України. І він на ходу. Двигун та рама залишились єдиними "рідними" частинами автівки, не враховуючи, звісно, покаліченого кузова. У них ще великий ресурс міцності та ще не одна пригода попереду...

Журналістка з Японії не вірила, що це “корито” може їздити, але їй довели, що це справжній “бойовий кінь”. Фото: прес-служба Східного ТУ