Nissan Navara нового покоління буде братом Mitsubishi L200

Ендрю Хамберстоун, керуючий директор Nissan Oceania, визнав, що спільне використання платформи нового Mitsubishi L200 (Triton) неминуче, але підкреслив, що компанія внесе значні зміни, аби Navara зберегла свою власну ідентичність.

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“Так, у нас є відносини, але ці відносини можуть бути ефективними з будь-яким постачальником”, — сказав він журналістам Drive. Nissan прагне до суттєвої диференціації, а не лише звичайних косметичних змін, які часто отримують споріднені моделі.

Цей підхід схожий на те, що зробили Ford і Volkswagen з Ranger і Amarok або те, що Isuzu і Mazda зробили з D-Max і BT-50. Очікується, що Nissan також використовуватиме власні силові агрегати, зокрема 2,4-літровий турбодизель поточної версії Navara.

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Також можна очікувати появу гібридної, або плагін-гібридної версії, яка допоможе Navara нового покоління відповідати суворішим нормам викидів й забезпечувати конкурентноспроможність на ринку повнорозмірних пікапів. Точна дата дебюту нового Nissan Navara наразі невідома, проте Хамберстоун підтвердив, що модель з’явиться в березні 2027 року.