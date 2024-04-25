Фактично, оновлений ASX у Європі – це брат-близнюк Renault Captur. Актуальна генерація кросовера була презентована в 2022 році, однак японський автовиробник оновив ASX, аби той успадкував свіжий дизайн свого французького родича.

Загалом модель від Mitsubishi відрізняється від Renault лише іншою решіткою радіатора. Фотографії оновленого авто опублікувала в мережі компанія Mitsubishi Motors в Нідерландах.

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Як і Captur, ASX отримав найбільш помітні зміни в передній частині. Якихось особливих змін від Mitsubishi збоку чи ззаду немає. Хіба що ASX отримав напис Mitsubishi на всю ширину багажника, а також темний задній бампер.

В салоні зміни торкнулись логотипа бренду на кермі та графіки 10,4-дюймового екрану мультимедіа. Також модель від Mitsubishi отримала 7-дюймовий дисплей приладів водія, тоді як в Captur пропонується з більшим екраном в 10,25 дюймів.

Вартість оновленого ASX досі не оголошена. Нідерландський вебсайт Mitsubishi надає інформацію, що базова версія новинки пропонуватиметься з 1,0-літровим трициліндровим турбованим двигуном на 89 к.с.

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Покупці зможуть обрати м’який гібрид з двигуном на 1,3 літра, що видає 138 к.с. з шестиступеневою механікою, або цей же двигун на 158 к.с., але з семиступеневою АКПП. Також Mitsubishi пропонує 1,6-літровий гібрид з двома електромоторами та батареєю ємністю 1,2 кВт/год потужністю 143 к.с.

Цікаво, що в Україні продається Mitsubishi ASX минулого покоління, причому присутні моделі як 2023, так і 2024 року. Вартість такого авто залежно від року випуску становить 899 тисячі або 1,033 млн гривень.