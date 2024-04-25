Фактически, обновленный ASX в Европе - это брат-близнец Renault Captur. Актуальная генерация кроссовера была презентована в 2022 году, однако японский автопроизводитель обновил ASX, чтобы тот унаследовал свежий дизайн своего французского родственника.

В целом модель от Mitsubishi отличается от Renault лишь другой решеткой радиатора. Фотографии обновленного авто опубликовала в сети компания Mitsubishi Motors в Нидерландах.

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Как и Captur, ASX получил наиболее заметные изменения в передней части. Каких-то особых изменений от Mitsubishi сбоку или сзади нет. Разве что, ASX получил надпись Mitsubishi на всю ширину багажника, а также темный задний бампер.

В салоне изменения коснулись логотипа бренда на руле и графики 10,4-дюймового экрана мультимедиа. Также модель от Mitsubishi получила 7-дюймовый дисплей приборов водителя, тогда как в Captur предлагается с большим экраном в 10,25 дюймов.

Стоимость обновленного ASX до сих пор не объявлена. Нидерландский вебсайт Mitsubishi предоставляет информацию, что базовая версия новинки будет предлагаться с 1,0-литровым трехцилиндровым турбированным двигателем на 89 л.с.

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Покупатели смогут выбрать мягкий гибрид с двигателем на 1,3 литра, выдающий 138 л.с. с шестиступенчатой механикой, или этот же двигатель на 158 л.с., но с семиступенчатой АКПП. Также Mitsubishi предлагает 1,6-литровый гибрид с двумя электромоторами и батареей емкостью 1,2 кВт/ч мощностью 143 л.с.

Интересно, что в Украине продается Mitsubishi ASX прошлого поколения, причем присутствуют модели как 2023, так и 2024 года. Стоимость такого автомобиля в зависимости от года выпуска составляет 899 тысяч или 1,033 млн гривен.