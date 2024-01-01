Mitsubishi готує брата Renault Symbioz з відродженою назвою Grandis

Японський автовиробник офіційно оприлюднив назву своєї нової моделі для Європи. Компактний кросовер називатиметься Grandis й дебютує в липні 2025 році. Оригінальний Mitsubishi Grandis був трирядним семимісним мінівеном, який продавався між 2003 і 2011 роками.

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Як зазначає Carscoops, автівка буде близьким братом Renault Symbioz й пропонуватиметься у версії м’якого та звичайного гібрида. Це означає, що новий Grandis буде довшою й більш просторою альтернативною Mitsubishi ASX, що є близнюком Renault Captur.

Тизерні зображення розкривають решітку радіатора та багажник новинки. Очікується, що інтер’єр моделі буде майже ідентичним з Renault Symbioz, тоді як зовнішність відрізнятиметься емблемами та новою версією фірмової передньої частини бренду під назвою “Dynamic Shield”.

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За словами Mitsubishi, Grandis запропонує “просторий і універсальний” багажник, який, ймовірно, відповідатиме місткості багажного відділення свого брата від Renault, що коливається в межах від 492 до 624 л завдяки зсувному задньому ряду. Компанія підтвердила, що Grandis дебютує в липні, перед виходом на європейський ринок наприкінці осені 2025 року.

Незабаром до Grandis приєднається ще один неназваний компактний позашляховик із повністю електричною силовою установкою. Це буде версія Renault Scenic E-Tech від Mitsubishi, яка надійде пізніше 2025 року. Як і Mitsubishi Colt і ASX, Grandis і новий електромобіль виготовлятимуться в Європі групою Renault.