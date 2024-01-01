Mitsubishi випробовує новий Pajero Sport

Актуальний Mitsubishi Pajero Sport третього покоління дебютував ще в далекому 2015 році. Очевидно, що за десятиліття автоіндустрія зазнала значних змін, тому японський автовиробник нарешті готує наступника моделі.

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Цей кросовер також продається на деяких світових ринком під ім’ям Montero Sport й все ще залишається важливою моделлю для бренду Mitsubishi. Шпигунські знімки Carscoops показують, що автівка нового покоління матиме загальну форму, подібну до поточної версії, проте відрізнятиметься привабливішим дизайном.

Навіть попри камуфляж, передня частина авто здається майже ідентичною до тієї, що отримав пікап L200. Зокрема, прототип має таку ж решітку радіатора та розділену оптику з аналогічними ДХВ над головною секцією фар. Також відомо, що в основу нової генерації кросовера було покладено ту ж платформу, на якій побудовано L200.

Це певною мірою пояснює подібність двох моделей. Цілком ймовірно, під капотом нового Pajero Sport будуть встановлюватись такі ж 2,4-літрові бензинові та дизельні силові агрегати, що працюють в парі з шестиступеневою “механікою”, або класичною АКПП.

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Передбачається, що інтер’єр автівки отримає значну кількість змін, проте автомобільним шпигунам поки не вдалось зробити фото салону. Подейкують, що ключовим оновленням стане запровадження 9-дюймового екрану інформаційно-розважальної системи з великою кількістю фізичних кнопок і перемикачів.