Оновлений Mitsubishi Outlander отримав більший екран та аудіосистему Yamaha

Mitsubishi Outlander отримав оновлення у США: він отримав іншу центральну консоль з більшим дисплеєм та нову звукову систему від Yamaha. Ймовірно, з такими ж оновлення він прийде і в Україну.

До речі тест-драйв Mitsubishi Outlander

Mitsubishi оновлює Outlander для 2025 модельного року, через три роки після запуску четвертого покоління, пише Car&Driver. Зображення інтер’єру були показані перед повною презентацією в лютому 2025 року з дещо переробленою центральною консоллю.

Хоча салон Outlander 2025 року не виглядає кардинально зміненим, є кілька ключових оновлень. Перше, на що ви, ймовірно, звернете увагу, це приємний кавовий відтінок оббивки, один із серії нових кольорів салону. Mitsubishi також змінила компонування центральної консолі: сенсорний екран став трохи більшим і має більш прямокутну форму.

Дещо попрацювали над кнопками, підстаканники також перемістилися праворуч від селектора передач, а електронне стоянкове гальмо – ближче до підлокітника.

Іншою великою зміною є нова звукова система від Yamaha, яка має з’явитися на всіх рівнях комплектації.

Ми ще не бачили зовнішнього вигляду, але очікуємо легкого рестайлінгу передньої та задньої панелей. Повністю Mitsubishi Outlander 2025 року у США буде представлено 24 лютого 2025 року, а ціни будуть оголошені раніше того ж місяця.