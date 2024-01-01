Обновленный Mitsubishi Outlander получил больший экран и аудиосистему Yamaha

Mitsubishi Outlander получил обновление в США: он получил другую центральную консоль с большим дисплеем и новую звуковую систему от Yamaha. Вероятно, с такими же обновлениями он придет и в Украину.

Кстати тест-драйв Mitsubishi Outlander

Mitsubishi обновляет Outlander для 2025 модельного года, через три года после запуска четвертого поколения, пишет Car&Driver. Изображения интерьера были показаны перед полной презентацией в феврале 2025 года с несколько переработанной центральной консолью.

Хотя салон Outlander 2025 года не выглядит кардинально измененным, есть несколько ключевых обновлений. Первое, на что вы, вероятно, обратите внимание, это приятный кофейный оттенок обивки, один из серии новых цветов салона. Mitsubishi также изменила компоновку центральной консоли: сенсорный экран стал немного больше и имеет более прямоугольную форму.

Несколько поработали над кнопками, подстаканники также переместились справа от селектора передач, а электронный стояночный тормоз – ближе к подлокотнику.

Другим большим изменением является новая звуковая система от Yamaha, которая должна появиться на всех уровнях комплектации.

Мы еще не видели внешнего вида, но ожидаем легкого рестайлинга передней и задней панелей. Полностью Mitsubishi Outlander 2025 года в США будет представлен 24 февраля 2025, а цены будут объявлены ранее того же месяца.