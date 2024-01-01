Mitsubishi испытывает новый Pajero Sport

Актуальный Mitsubishi Pajero Sport третьего поколения дебютировал еще в далеком 2015 году. Очевидно, что за десятилетие автоиндустрия претерпела значительные изменения, поэтому японский автопроизводитель наконец готовит преемника модели.

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Этот кроссовер также продается на некоторых мировых рынком под именем Montero Sport и все еще остается важной моделью для бренда Mitsubishi. Шпионские снимки Carscoops показывают, что автомобиль нового поколения будет иметь общую форму, подобную текущей версии, однако будет отличаться более привлекательным дизайном.

Даже несмотря на камуфляж, передняя часть авто кажется почти идентичной той, что получил пикап L200. В частности, прототип имеет такую же решетку радиатора и разделенную оптику с аналогичными ДХО над главной секцией фар. Также известно, что в основу новой генерации кроссовера была положена та же платформа, на которой построен L200.

Это в определенной степени объясняет сходство двух моделей. Вполне вероятно, под капотом нового Pajero Sport будут устанавливаться такие же 2,4-литровые бензиновые и дизельные силовые агрегаты, работающие в паре с шестиступенчатой “механикой”, или классической АКПП.

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Предполагается, что интерьер автомобиля получит значительное количество изменений, однако автомобильным шпионам пока не удалось сделать фото салона. Поговаривают, что ключевым обновлением станет введение 9-дюймового экрана информационно-развлекательной системы с большим количеством физических кнопок и переключателей.