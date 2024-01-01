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Mitsubishi випустить електричний Lancer на базі Nissan Leaf

Mitsubishi планує випустити нову електричну модель для північноамериканського ринку, яка з'явиться наступного року та буде базуватися на Nissan Leaf.
Mitsubishi на базі Nissan Leaf: що про нього відомо - Auto24

ФОТО: Mitsubishi|

Майбутній електромобіль Mitsubishi

Сергій Матусяк
logo8 травня, 07:55
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Компанія Mitsubishi оголосила, що запустить електромобіль на базі Nissan Leaf 2026 року, продажі якого розпочнуться у другій половині 2026 року. Обидва стануть компактними кросоверами та матимуть запас ходу понад 300 миль (500 км), але не пропонуватимуться з повним приводом, пише Car&Driver.

Яким буде новий Nissan Leaf

Mitsubishi рано увірвалася на ринок електромобілів, випустивши хетчбек iMiEV ще у 2012 році. На жаль, його мініатюрність та запас ходу у 100 км, максимальна швидкість 130 км/год та часом розгону від нуля до сотні за 13,0 секунд не зробила це авто популярним.

Новий Leaf перетвориться з хетчбека на субкомпактний позашляховик розміром приблизно з бензиновий Kicks, і Nissan стверджує, що Leaf забезпечить запас ходу понад 480 кілометрів.

Новий Nissan Leaf з'явиться у 2026 році.

Ймовірно, Mitsubishi матиме ті ж варіанти силових агрегатів, що й Leaf, тому матиме аналогічні показники та теж набуде форми компактного кросовера. Nissan Leaf 2026 та Mitsubishi будуть оснащені зарядним портом NACS, що зробить їх сумісним з мережею Tesla Supercharger.

Mitsubishi не надала жодних додаткових подробиць щодо нового електромобіля, але заявила, що він надійде у продаж у Північній Америці у другій половині 2026 року. Поки що неясно, як Mitsubishi планує назвати новий електромобіль, але компанія зареєструвала старі торгові марки в Сполучених Штатах – Lancer, Lancer Evolution, Colt, Galant та Montero. Швидше за все, новинку назвуть Lancer або Colt.

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Модель з'явиться в рамках партнерства Mitsubishi з Nissan, і в рамках якого Mitsubishi також надасть Nissan свою технологію плагін-гібрида, яку компанія вдосконалила для Outlander PHEV, для нової моделі 2026 року. Nissan заявив, що цей плагін-гібрид стане частиною оновлення їхнього популярного компактного позашляховика Rogue, який вже має спільні риси з Outlander.

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