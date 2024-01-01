Mitsubishi випустить електричний Lancer на базі Nissan Leaf

Компанія Mitsubishi оголосила, що запустить електромобіль на базі Nissan Leaf 2026 року, продажі якого розпочнуться у другій половині 2026 року. Обидва стануть компактними кросоверами та матимуть запас ходу понад 300 миль (500 км), але не пропонуватимуться з повним приводом, пише Car&Driver.

Яким буде новий Nissan Leaf

Mitsubishi рано увірвалася на ринок електромобілів, випустивши хетчбек iMiEV ще у 2012 році. На жаль, його мініатюрність та запас ходу у 100 км, максимальна швидкість 130 км/год та часом розгону від нуля до сотні за 13,0 секунд не зробила це авто популярним.

Новий Leaf перетвориться з хетчбека на субкомпактний позашляховик розміром приблизно з бензиновий Kicks, і Nissan стверджує, що Leaf забезпечить запас ходу понад 480 кілометрів.

Новий Nissan Leaf з'явиться у 2026 році.

Ймовірно, Mitsubishi матиме ті ж варіанти силових агрегатів, що й Leaf, тому матиме аналогічні показники та теж набуде форми компактного кросовера. Nissan Leaf 2026 та Mitsubishi будуть оснащені зарядним портом NACS, що зробить їх сумісним з мережею Tesla Supercharger.

Mitsubishi не надала жодних додаткових подробиць щодо нового електромобіля, але заявила, що він надійде у продаж у Північній Америці у другій половині 2026 року. Поки що неясно, як Mitsubishi планує назвати новий електромобіль, але компанія зареєструвала старі торгові марки в Сполучених Штатах – Lancer, Lancer Evolution, Colt, Galant та Montero. Швидше за все, новинку назвуть Lancer або Colt.

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Модель з'явиться в рамках партнерства Mitsubishi з Nissan, і в рамках якого Mitsubishi також надасть Nissan свою технологію плагін-гібрида, яку компанія вдосконалила для Outlander PHEV, для нової моделі 2026 року. Nissan заявив, що цей плагін-гібрид стане частиною оновлення їхнього популярного компактного позашляховика Rogue, який вже має спільні риси з Outlander.