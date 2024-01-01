Nissan показал новый Leaf: теперь это электрокроссовер с запасом хода в 920 километров

Nissan Leaf впервые дебютировал в 2010 году и оба передних поколения электромобиля имели форму хэтчбека. Однако, их преемник претерпел значительные изменения и теперь будет предлагаться в варианте компактного кроссовера с повышенным клиренсом.

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Новинка основана на платформе CMF-EV альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, которая сейчас используется в Nissan Ariya и, как сообщил японский автопроизводитель, будет положена в основу будущего Nissan Juke EV, который будет доступен исключительно в Европе.

К слову, обе модели будут собирать в Сандерленде. Как отмечает Autocar, компания Nissan не раскрывает технических подробностей, но европейский продуктовый босс Франсуа Бейли сказал, что Leaf будет иметь запас хода более 920 километров, намекая, что основное внимание уделяется “реальному диапазону”.

“Для нас является ключевым то, как долго вы можете ездить по шоссе, поэтому вы видите красивую аэродинамическую форму. Для нас это вопрос практичности: сколько времени понадобится, чтобы проехать 800 км, включая время зарядки?”, — сказал он.

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Бейли добавил, что Leaf получит новейшие автомобильные системы Nissan, которые поддерживаются обновленной платформой Car and Connected Service (CCS), которая включает информационно-развлекательную систему на основе Google и передовые системы помощи водителю.