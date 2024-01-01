Nissan Primera станет электромобилем

Несмотря на неудачные переговоры о слиянии с Honda и отставку высшего руководства вместе с генеральным директором Макото Учидой, японский автопроизводитель пытается побороть кризис. Как отмечает Carscoops, недавняя заявка на торговую марку в Юго-Восточной Азии свидетельствует о том, что бренд может использовать старый трюк - вернуть давно забытую модель.

Читайте также: Неудачные переговоры стоили должности: гендиректор Nissan ушел в отставку

Имя Primera неожиданно снова появилось в новых заявках на торговые марки на многих рынках, включая Малайзию. На снимке, которым поделился EnhanceCars, показана дата подачи 13 февраля и указано, что статус ожидает рассмотрения. Вполне возможно, что таким образом Nissan стремится защитить свои права на старое название, однако инсайдеры предполагают, что компания намерена возродить модель.

Nissan Primera дебютировала в 1990 году как среднеразмерный седан Nissan для Японии и Европы. В 1996 году появилось второе поколение модели, а в 2001 году – третье. Последняя версия привлекла внимание фанатов своим причудливым дизайном и “футуристическим” интерьером. Она находилась на конвейере до 2007 года, после чего производство Primera прекратили.

Также интересно: В Киеве провели тест на экономичность 8 кроссоверов в разных условиях: видео

В течение трех поколений Primera предлагалась в различных вариантах кузова, включая четырехдверный седан, пятидверный лифтбек и универсал. В марте 2024 года компания обещала представить не менее 30 моделей до 2026 года: 14 автомобилей с ДВС и 16 электромобилей.

Nissan N7

Однако через несколько месяцев было заявлено, что некоторые из этих моделей могут быть отложены. Из этих 30 моделей шесть предназначены для Европы, а пять для Японии. Так что, если Nissan серьезно рассматривает возможность возродить Primera, он мог бы подойти к одной из этих категорий.

Читайте также: Как Nissan планирует спастись от банкротства: подробности

Наиболее очевидным вариантом является возможное появление полностью электрической версии Primera, что будет конкурировать с такими моделями, как Tesla Model 3, Mazda 6e или Volkswagen ID.7. Кроме того, компания могла бы снизить затраты на разработку, используя платформу от китайского Dongfeng-Nissan N7. Подобную стратегию использовала Mazda с Mazda 6e, которая базируется на седане Deepal SL03 от Changan. Электрическая Mazda 6e выйдет на рынок Европы позже в этом году.