В Киеве провели тест на экономичность 8 кроссоверов в разных условиях: видео

Авторы YouTube-канала “Идеальное авто” сравнили расходы наиболее популярных компактных кроссоверов в Киеве и пригороде. В тесте приняли участие автомобили одного класса, но с разными силовыми агрегатами: TSI, dCi, Mild Hybrid, Boosterjet, Dig-T, TCE, E-Hybrid и EcoBoost.

Речь идет о таких автомобилях:

Ford Puma 1.0 MHEV

Jeep Avenger 1.2 e-Hybrid

Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 T-MIVEC

Nissan Juke 1.0 DIG-T

Renault Duster 1.5 dCi и 1.2 TCe Mild Hybrid

Skoda Kamiq 1.0 TSI

Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet.

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Для обеспечения одинаковых условий все автомобили заправили до полного бака на одной АЗС WOG качественным топливом Mustang. Проверяли расходы не только по показаниям бортовых компьютеров, но и по фактическому расходу – то есть после теста дозаправили всех до полных баков и той же АЗС.

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Все автомобили ехали колонной друг за другом, то есть в примерно одинаковых дорожных условиях общей протяженностью около 100 км. Перед этим было проверено и приведено в норму давление в шинах.

Первый заезд состоялся по улицам Киева длиной 60 км в спокойном режиме.

Вторая часть теста – на загородных асфальтовых и грунтовых дорогах.

Третье испытание – вечерними пробками в одном из самых загруженных Подольском районе столицы.

Смотрите видео сравнения экономичности восьми кроссоверов класса B-SUV в Киеве:

В тесте на расход городских SUV в плавном режиме были получены достаточно предсказуемые результаты. Наименьший показатель – 4,8 л на 100 км – показал дизельный Renault Duster. Самый большой – Mitsubishi Eclipse Cross (6,5 л), у которого наибольшая масса, самый объемный двигатель и полный привод. Другие конкуренты показали результаты между 4,6 до 5,8 литра на 100 км.

Все результаты – в таблице:

Участок дороги, которая сочетала асфальтовые отрезки и грунтовку, обнаружила достаточную проходимость у всех тестовых кроссоверов. Также не было замечено недостатка мощности.

Условия движения были несколько тяжелее, чем в городе, поэтому и расход по бортовым компьютерам получился несколько больше. Однако распределение сил примерно такое, как и в городе: наиболее экономичным оказался дизель, наименее – бензин в 1,5-литровом двигателе Mitsubishi.

Кстати расход на трассе кроссоверов: бензин, гибрид, дизель, ГБО и электро гибрид дизель ГБО и электро

Следующее испытание – пробки и тянучки на Подоле в вечернее время. Здесь сочетаются гористая местность, небольшая скорость движения, постоянные старты и трогания на светофорах, небольшая скорость передвижения в тянучках. Естественно, что это лучшие условия эксплуатации для гибридов, и они здесь действительно показали неплохие результаты: первые три места среди бензиновых конкурентов. Дизель, конечно, – вне конкуренции.

В финале авторы проекта проверили общий пробег в 110 км за три этапа, причем не только по показаниям бортовых компьютеров, но и по фактическому потреблению топлива. Для этого на той же АЗС WOG, что и утром, заправили до полного бака.

В результате оказалось, что некоторые бортовые компьютеры ошибаются. Например, Mitsubishi потребил меньше горючего, чем можно было увидеть на БК. Дизельный двигатель Duster ожидаемо победил. Также удивило, что обычные малообъемные двигатели Ford и Skoda показали лучшие показатели, чем гибриды. Правда, рассматривая таблицу, стоит учитывать разницу в этих автомобилях: объем двигателя, массу, пробег (необкатанность), размер колес и тому подобное.