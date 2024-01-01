В Киеве провели тест на экономичность 8 кроссоверов в разных условиях: видео

ФОТО: Идеальное Авто|
Renault Duster (дизель и гибрид), Jeep Avenger, Mitsubishi Eclipse Cross, Suzuki S-Cross, Skoda Kamiq, Nissan Juke и Ford Puma.
Авторы YouTube-канала “Идеальное авто” сравнили расходы наиболее популярных компактных кроссоверов в Киеве и пригороде. В тесте приняли участие автомобили одного класса, но с разными силовыми агрегатами: TSI, dCi, Mild Hybrid, Boosterjet, Dig-T, TCE, E-Hybrid и EcoBoost.
Речь идет о таких автомобилях:
- Ford Puma 1.0 MHEV
- Jeep Avenger 1.2 e-Hybrid
- Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 T-MIVEC
- Nissan Juke 1.0 DIG-T
- Renault Duster 1.5 dCi и 1.2 TCe Mild Hybrid
- Skoda Kamiq 1.0 TSI
- Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet.
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Для обеспечения одинаковых условий все автомобили заправили до полного бака на одной АЗС WOG качественным топливом Mustang. Проверяли расходы не только по показаниям бортовых компьютеров, но и по фактическому расходу – то есть после теста дозаправили всех до полных баков и той же АЗС.
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Все автомобили ехали колонной друг за другом, то есть в примерно одинаковых дорожных условиях общей протяженностью около 100 км. Перед этим было проверено и приведено в норму давление в шинах.
- Первый заезд состоялся по улицам Киева длиной 60 км в спокойном режиме.
- Вторая часть теста – на загородных асфальтовых и грунтовых дорогах.
- Третье испытание – вечерними пробками в одном из самых загруженных Подольском районе столицы.
Смотрите видео сравнения экономичности восьми кроссоверов класса B-SUV в Киеве:
В тесте на расход городских SUV в плавном режиме были получены достаточно предсказуемые результаты. Наименьший показатель – 4,8 л на 100 км – показал дизельный Renault Duster. Самый большой – Mitsubishi Eclipse Cross (6,5 л), у которого наибольшая масса, самый объемный двигатель и полный привод. Другие конкуренты показали результаты между 4,6 до 5,8 литра на 100 км.
Все результаты – в таблице:
Участок дороги, которая сочетала асфальтовые отрезки и грунтовку, обнаружила достаточную проходимость у всех тестовых кроссоверов. Также не было замечено недостатка мощности.
Условия движения были несколько тяжелее, чем в городе, поэтому и расход по бортовым компьютерам получился несколько больше. Однако распределение сил примерно такое, как и в городе: наиболее экономичным оказался дизель, наименее – бензин в 1,5-литровом двигателе Mitsubishi.
Кстати расход на трассе кроссоверов: бензин, гибрид, дизель, ГБО и электро гибрид дизель ГБО и электро
Следующее испытание – пробки и тянучки на Подоле в вечернее время. Здесь сочетаются гористая местность, небольшая скорость движения, постоянные старты и трогания на светофорах, небольшая скорость передвижения в тянучках. Естественно, что это лучшие условия эксплуатации для гибридов, и они здесь действительно показали неплохие результаты: первые три места среди бензиновых конкурентов. Дизель, конечно, – вне конкуренции.
В финале авторы проекта проверили общий пробег в 110 км за три этапа, причем не только по показаниям бортовых компьютеров, но и по фактическому потреблению топлива. Для этого на той же АЗС WOG, что и утром, заправили до полного бака.
В результате оказалось, что некоторые бортовые компьютеры ошибаются. Например, Mitsubishi потребил меньше горючего, чем можно было увидеть на БК. Дизельный двигатель Duster ожидаемо победил. Также удивило, что обычные малообъемные двигатели Ford и Skoda показали лучшие показатели, чем гибриды. Правда, рассматривая таблицу, стоит учитывать разницу в этих автомобилях: объем двигателя, массу, пробег (необкатанность), размер колес и тому подобное.