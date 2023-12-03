Сеть АЗК WOG предлагает водителям качественное топливо с улучшенными характеристиками, которое не только позволяет автомобильному двигателю стабильно работать, но и лучше раскрываться и проявлять свой потенциал.

На автозаправочных комплексах WOG можно приобрести дизель и бензин бренда Mustang. Он имеет улучшенные характеристики, что дает возможность увеличивать ресурс двигателя и улучшать его работу, повышать эффективность сгорания. Брендовое топливо Mustang также защищает и очищает детали двигателя.

Владельцы авто с "заряженными" двигателями могут заправляться WOG брендовым бензином Mustang 100. Его основа – европейский бензин стандарта Евро-5. Октановое число – более 100 единиц, что позволяет раскрыть полную мощность двигателя автомобиля, способствует его равномерной и эффективной работе. Кроме того, это топливо уменьшает износ двигателя, увеличивает его ресурс, минимизирует коррозию.

Сегодня бензин Mustang 100 доступен почти на 40 АЗК WOG в Днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Львовской и Одесской областях.

Кстати какие авто могут заправляться бензином Mustang 100

Позаботились на WOG и о владельцах авто с дизельным двигателем, чтобы те не волновались, что не смогут завезти своего четырехколесного коня в зимний период. Специально для них завезли на заправки финский Арктический дизель Mustang. Его надежность и морозостойкость проверена полярной зимой – топливо выдерживает морозы до -40◦С.

Каждая партия Арктического дизеля перед тем, как попасть на АЗК, проходит многоуровневый контроль качества, что гарантирует его соответствие стандартам и заявленным параметрам.

Поэтому, заправляясь на АЗК WOG, вы не только можете быть уверенными в качестве топлива, но и можете залить в бак авто бензин или дизель с улучшенными характеристиками.