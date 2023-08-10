09:41, 10 августа 0

Бензин с октановым числом 100 – это топливо с самым высоким показателем октанового числа среди всех доступных на рынке нефтепродуктов. Это придает бензину уникальные свойства, наиболее заметные в “заряженных” автомобилях.

Высокооктановое горючее Mustang 100, доступное на АЗК WOG, давно пользуется популярностью среди владельцев спортивных автомобилей, а также тех, кто стремится получить от двигателя своих машин максимальную производительность и динамику разгона. Впрочем, перед тем как переходить на использование бензина с октановым числом 100, следует разобраться во всех его преимуществах и ограничениях.

Высокий уровень октанового числа

Октановое число определяет устойчивость горючего к детонации или преждевременному воспламенению смеси в цилиндрах двигателя. Использование бензина с октановым числом 100 позволяет избежать преждевременного возгорания горючего. Это особенно важно для двигателей с высокой степенью сжатия и мощных турбонаддувных двигателей, которые используются в спортивных или тюнингованных автомобилях.

Mustang 100 – это бензин, у которого октановое число по исследовательскому методу даже более сотни – от 100,5. Его можно приобрести только в сети АЗК WOG.

Для каких автомобилей подходит Mustang 100?

Автовладельцам следует обратить внимание на лючок бензобака машины. Если на нем написано 95+, 98, Premium, Super или Supreme, тогда Mustang 100 точно подойдет. Если у заливной горловины есть обозначение 92, Regular или Unleaded – лучше заправляться бензином марки А-95, который на всех АЗК WOG соответствует экологическому стандарту Евро 5, или горючим с улучшенными свойствами Mustang 95.

Что касается моделей автомобилей, то специального списка не существует. Ведь автопроизводители могут выпускать одинаковые модели с разными двигателями или даже настройками. Впрочем, чаще всего Audi с обозначением RS, BMW M-серии и Alpine, Mercedes-Benz от AMG и Brabus, Subaru в версии STi и другие заряженные автомобили запрограммированы именно на использование горючего с октановым числом 98 и 100. То же касается и суперкаров – Ferrari, Lamborghini, а также бизнес-седанов высшего класса – Rolls-Royce, Bentley.

Кстати говоря на АЗК WOG снова доступно дизельное топливо из США

Если в двигателях, предназначенных для использования высокооктанового бензина, залить бензин марки А-95, А-92, это повлечет за собой преждевременную детонацию в цилиндрах. Топливо-воздушная смесь будет загораться не от искры свечи зажигания, а под давлением, создаваемым поршнем, или от раскаленных деталей двигателя. Фактически она будет не загораться, а взрываться, оказывая разрушительное воздействие на стенки цилиндров, поршни, другие элементы силового агрегата. Это приведет к их быстрому износу и повреждению, даже к окончательной поломке двигателя.

Специфические настройки

Наиболее эффективным будет использование Mustang 100 в тюнингованных авто, специально настроенных на потребление топлива с таким октановым числом. В камерах сгорания этих моторов высокая степень сжатия, ведь они предназначены для эксплуатации в форсированных и экстремальных режимах. Эти факторы повышают риск детонации, поэтому нужно использовать горючее с высоким октановым числом.

Обычно тюнинговые блоки управления двигателем, отвечающие за управление топливной системой и системой зажигания, имеют несколько режимов. Это позволяет использовать разные виды горючего в зависимости от того, какой именно бензин заправлен в бак.

Использование Mustang 100 позволяет значительно повысить отдачу двигателя и динамические характеристики автомобиля. В зависимости от настроек можно добиться увеличения мощности на 10 – 20%, а это очень существенное преимущество, когда автомобиль соревнуется в гонке.

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Улучшенная производительность

Более высокий уровень октанового числа позволяет оптимизировать состав топливовоздушной смеси, которая готовится в камере сгорания двигателя. Это требуется для более эффективного использования горючего и лучшей отдачи двигателя. Он работает равномерно и более эффективно, что положительно влияет на ускорение и мощность автомобиля, даже если у двигателя нет тюнинговых настроек. Кроме того, высокооктановое топливо увеличивает его ресурс, минимизирует коррозию металла.

Экологичность

У бензина Mustang 100 снижено содержание серы и ароматических углеводородов, к тому же его использование снижает уровень выбросов в атмосферу не полностью сгоревшего горючего. Это помогает сохранить окружающую среду, продлить жизнь катализатора и дольше поддерживать экологические стандарты двигателя, что будет важно при возвращении обязательного техосмотра в Украине.

Ограничение использования высокооктанового бензина

Несмотря на многочисленные преимущества, следует отметить, что использование “сотого” бензина имеет определенные ограничения.

Не все автомобильные двигатели рассчитаны на использование горючего со столь высоким октановым числом. Ведь сжигание такого бензина в двигателях, предназначенных для работы с низкооктановым горючим, может привести к проблемам с системой зажигания и даже цилиндро-поршневой группой, а следовательно, уменьшению его производительности и ресурса. Мотор будет постоянно перегреваться, а система охлаждения будет работать на грани возможностей. В результате прогорают клапаны, разрушаются сальники, уплотнители и прокладки, ускоряется износ металлических деталей.

Это касается старых карбюраторных машин, не имеющих бортового компьютера и электронной системы зажигания. Поэтому перед тем, как заливать его в бак своего авто, стоит убедиться, что именно этот двигатель подходит для такого типа горючего.

Эксклюзивность

Не на всех заправках есть бензин с октановым числом 100, поскольку он не так популярен, как обычный бензин. Поэтому убедитесь, что на вашем маршруте есть заправки, которые продают топливо, прежде чем принимать решение о его постоянном использовании.

Mustang 100 доступный на многих АЗК WOG, о его наличии на конкретной заправке можно узнать с сайта или мобильного приложения PRIDE, выбрав конкретный АЗК на карте.

Чтобы автовладелец легко отличил настоящий Mustang 100 с уникальными свойствами, он защищен цветом. Красная окраска горючего является гарантией того, что водители приобрели именно высокооктановый брендовый бензин Mustang 100.