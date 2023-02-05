Очень вряд ли, что в условиях войны украинским автомобилистам сделают такой подарок, как возвращение техосмотра для частных легковых автомобилей. Но если бы вдруг такое случилось – что нам придется исправить в наших машинах, которые не видели государственного контроля почти двенадцать лет?

Двенадцать лет без государственного технического осмотра украинские автовладельцы прожили вполне успешно и никаких проблем из-за отмены этой процедуры не было. По официальной статистике, количество ДТП по техническим причинам никогда не превышало 1%. Средний с 2011 года показатель не достигает даже 0,5%. Да и общее количество аварий после отмены техосмотра существенно снизилось.

Статистика говорит, что отмена техосмотра в 2011 г. не увеличила количество ДТП из-за вождения неисправных авто (данные сайта sai.gov.ua).

Читайте также: Семь неприятных сюрпризов нового техосмотра

То есть, украинские водители не забывают поддерживать свои автомобили в надлежащем техническом состоянии и без кнута со стороны государства. Но это не значит, что все наши машины могли бы без проблем пройти государственный техосмотр (теперь его предлагают называть ОТК – обязательный технический контроль), если его взять и вдруг провести завтра.

Пор реальность возвращения техосмотра мы даже говорить не хотим. Поэтому давайте просто прикинем, что нужно в первую очередь подправить в наших машинах, чтобы они были идеальными с точки зрения государственных норм.

Новый техосмотр: что будут проверять

Конкретные требования к автомобилям по ОТК никому не известны. Вообще о техническом состоянии автомобиля говорится в нескольких документах: Правилах дорожного движения (п. 31), стандарте ДСТУ-3649:2010 "Колесные транспортные средства", Постановлении Кабмина №137 от 30.01.2012 г. и в Приказе Мининфраструктуры №710 от 26.11.2012.

Если нестандартный выхлоп будет тихим, претензий не будет. Но отсутствие катализатора или сажевого фильтра недопустимо – без них техосмотр не пройти.

Попытки определенных кругов вернуть техосмотр продолжаются уже около пяти лет. В течение которых требования к порядку проведения ОТК и объемы проверки уже несколько раз изменялись. Поэтому говорить о точном перечне и уровне требований сейчас нет смысла. Но на основании упомянутых документов ясно, что во время техосмотра будут проверять:

Документы владельца (пользователя), автомобиля и номера кузова;

Токсичность выхлопа. Это один из самых проблемных моментов. Ибо выхлоп автомобиля, скажем, экологического стандарта Евро 5 должен этим нормам и соответствовать. А для этого у него должны быть на месте оба катализатора и комплект лямбда-зондов. Дизелю в свою очередь следует иметь штатный сажевой фильтр. Все эти компоненты, как известно, очень дорогие, поэтому на многих подержанных машинах в Украине отсутствуют.

Читайте также: Возвращение техосмотра: что нужно знать о "катализаторе"

Тормозную систему. Тормоза должны срабатывать, во-первых, одновременно, во-вторых – с определенной эффективностью. Когда-то ДСТУ предусматривал также контроль скорости срабатывания тормозов.

Колеса . Шины и диски должны отвечать по размерам допускаемым автопроизводителем. И никаких других.

Рулевое управление. Главное, чтобы здесь не было люфтов, а в системе гидроусилителя – утечек.

Никакие доработки в системе освещения по нормам законодательства не допустимы. Ксеноновые и другие неродные лампочки тоже под запретом.

Ходовая часть. Будьте уверены, в список проверок войдет тестирование подвески, на специальных стендах ее проверят на предмет люфтов и эффективность демпфирования (работоспособность амортизаторов).

Стекло . На лобовом недопустимы сколы и трещины. Скорее всего, это будет касаться зоны работы стеклоочистителей. На всех окнах проверят тонировку, ПДД четко определяет, какой светопропускание допустимо (п. 31.4.7).

Освещение . Никакие переделки здесь не допускаются, даже тип ламп изменять нельзя. Конечно, проверят правильность луча и исправность всех фонарей. Возможно также измеряют частоту мигания поворотников.

Ремни безопасности . На них не должно быть потертостей, надрывов, отделившиеся нитей.

Кузов. В некоторых странах в требованиях к автомобилю говорится, что на кузове не должно быть следов коррозии. Причем иногда – на его силовых элементах, а иногда – и на наружных поверхностях.

Комплектация: аптечку нужно?

Дополнительные аксессуары, которые всегда должны быть в машине, прописаны прямо в Правилах дорожного движения (п. 31.4.7). В первую очередь это огнетушитель и аптечка, также необходим знак аварийной остановки. Самое интересное здесь – аптечка. Она должна иметь на коробке ссылку на тип транспортного средства, для которого она предназначена. Относительно содержания этой промаркированной коробки нужно почитать наши другие материалы или непосредственно ДСТУ 3961-2000.

Для прохождения техосмотра нужно иметь аптечку, причем ее содержимое должно соответствовать типу транспортного средства.

В некоторых странах в обязательный комплект входит также запаска и домкрат, так что возможно, украинские законодатели позаимствуют и этот полезный опыт.

Рекомендация Авто24

Независимо от того, вернут техосмотр в Украине или нет, нам придется понемногу привыкать к новой – пусть она будет названа европейской – автомобильной культуре. Которая предусматривает поддержание всех систем машины в рабочем состоянии и избегание разного рода упрощений и усовершенствований ее конструкции. К этому нас побуждает не только меняющееся законодательство, но и сами современные автомобили с высоким уровнем их технологий.

Читайте также: Что делать с колхозным ксеноном, когда вернут обязательный техосмотр