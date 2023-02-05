Дуже не схоже, що в умовах війни українським автомобілістам зроблять такий подарунок, як повернення обов'язкового техогляду для приватних авто. Але якби раптом таке сталося – що нам доведеться виправляти у наших машинах, які не бачили державного контролю майже дванадцять років?

Дванадцять років без державного технічного огляду українські автовласники прожили цілком успішно і жодних проблем через скасування цієї процедури не мали. За офіційною статистикою, кількість ДТП з технічних причин ніколи не перевищувала 1%. Середній з 2011 року показник не сягає навіть 0,5%. Та й загальна кількість аварій після скасування техогляду суттєво знизилася.

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Статистика говорить, що скасування техогляду у 2011 р. не збільшило кількості ДТП через керування несправним авто (дані сайту sai.gov.ua).

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Таким чином, українські водії не забувають підтримувати свої машини у належному технічному стані навіть без “батога” з боку держави. Але це не значить, що всі наші машини могли б без проблем пройти державний техогляд (тепер його пропонують називати ОТК – обов’язковий технічний контроль), якби його взяти й провести раптом завтра.

Про реальність повернення техогляду ми навіть говорити не хочемо. Тому давайте просто прикинемо, що треба в першу чергу підправити у наших машинах, щоб вони були ідеальними з точки зору державних норм.

Новий техогляд: що будуть перевіряти

Конкретні вимоги до автомобілів під час ОТК нікому не відомі. Взагалі про технічний стан автомобіля йдеться у кількох документах: Правилах дорожнього руху (п. 31), стандарті ДСТУ-3649:2010 “Колісні транспортні засоби”, Постанові Кабміну № 137 від 30.01.2012 р. та Наказі Мінінфраструктури № 710 від 26.11.2012.

​Якщо нестандартний вихлоп буде тихий, претензій не буде. Але відсутність каталізатора чи сажового фільтра стане на заваді – так техогляд не пройти.

Спроби певних кіл повернути техогляд тривають вже близько п’яти років. Протягом яких вимоги до порядку проведення ОТК та обсяги перевірки вже кілька разів змінювалися. Тому говорити про точний перелік та рівень вимог зараз сенсу немає. Але на підставі згаданих документів ясно, що під час техогляду будуть перевіряти:

Документи власника (користувача), автомобіля та номери кузова;

Токсичність вихлопу. Це один з найпроблемніших моментів. Бо вихлоп автомобіля, скажімо, екологічного стандарту Євро 5 має цим нормам і відповідати. А для цього в нього мають бути на місці обидва каталізатори та комплект лямбда-зондів. Дизелю своєю чергою належить мати штатний сажовий фільтр. Всі ці компоненти, як відомо, дуже дорогі, а тому на багатьох вживаних машинах в Україні відсутні.

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Гальмівну систему. Гальма мають спрацьовувати, по-перше, одночасно, по-друге – з ефективністю. Колись ДСТУ передбачав також контроль швидкості спрацювання гальм

Колеса . Шини та диски мають відповідати за розмірами тим, що допускаються автовиробником. І жодних інших.

Рульове керування. Головне, щоб тут не було люфтів, а у системі гідропідсилювача – патьоків.

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Жодні переробки в системі освітлення за нормами законодавства неприпустимі. Ксенонові та інші нерідні лампочки теж під забороною.

Ходову частину. Будьте певні, до списку перевірок увійде тестування підвіски, на спеціальних стендах її перевірять на предмет люфтів та ефективність демпфування (працездатність амортизаторів).

Скло . На лобовому неприпустимі сколи та тріщини. Швидше за все, це стосуватиметься зони роботи склоочисників. На всіх вікнах перевірять тонування, ПДР чітко визначає, яке світлопропускання припустиме (п. 31.4.7).

Освітлення . Жодні переробки тут не допускаються, навіть тип ламп змінювати не можна. Звісно ж, перевірять правильність променя і справність всіх ліхтарів. Можливо також виміряють частоту мигання поворотників.

Ремені безпеки . На них не повинно бути потертостей, надривів, відокремлених ниток.

Кузов. В деяких країнах у вимогах до автомобіля йдеться, що на кузові не має бути слідів корозії. Причому іноді – на його силових елементах, а іноді – і на зовнішніх поверхнях.

Комплектація: аптечку треба?

Додаткові аксесуари, які завжди слід мати в машині, прописані в Правилах дорожнього руху (п. 31.4.7). В першу чергу це вогнегасник і аптечка, також потрібен знак аварійної зупинки. Найцікавіше тут – аптечка. Вона повинна мати на коробці посилання на тип транспортного засобу, для якого вона призначена. Щодо змісту цієї промаркованої коробки, то треба почитати наші інші матеріали, або – безпосередньо ДСТУ 3961-2000.

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Для проходження техогляду потрібно мати аптечку, причому її вміст має відповідати типу транспортного засобу.

В деяких країнах до обов’язкового комплекту входить також запаска та домкрат, тож можливо, українські законодавці запозичать і цей корисний досвід.

Рекомендація Авто24

Незалежно від того, повернуть техогляд в Україні, чи ні, нам доведеться потроху звикати до нової – нехай вона буде названа європейською – автомобільної культури. Яка передбачає підтримання усіх систем машини в робочому стані й уникання різного роду спрощень та “вдосконалень” її конструкції. До цього нас спонукає не лише мінливе законодавство, а й сучасні автівки з високим рівнем технологій.

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