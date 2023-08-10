09:41, 10 серпня 0

Бензин з октановим числом 100 – це пальне, яке має найвищий показник октанового числа серед усіх доступних на ринку нафтопродуктів. Це надає бензину унікальних властивостей, які найбільше виявляються у “заряджених” автомобілів.

Високооктанове пальне Mustang 100, доступне на АЗК WOG, віддавна користується популярністю серед власників спортивних автомобілів, а також тих, хто прагне отримати від двигуна свого авто максимальну продуктивність та динаміку розгону. Втім, перед тим, як переходити на використання бензину з октановим числом 100, варто розібратися у всіх його перевагах і обмеженнях.

Найвищий рівень октанового числа

Октанове число визначає стійкість пального до детонації або передчасного займання суміші у циліндрах двигуна. Використання бензину з октановим числом 100 дозволяє уникнути передчасного займання пального. Це особливо важливо для двигунів з високим ступенем стиснення та потужних двигунів з турбонаддувом, які використовуються у спортивних або тюнінгованих автомобілях.

Mustang 100 – це бензин, в якого октанове число за дослідним методом навіть більше сотні – від 100,5. Його можна придбати виключно в мережі АЗК WOG.

Для яких авто підходить Mustang 100?

Автовласникам варто звернути увагу на лючок бензобака машини. Якщо на ньому написано 95+, 98, Premium, Super чи Supreme – тоді Mustang 100 точно підійде. Якщо біля заливної горловини є позначення 92, Regular або Unleaded – краще заправлятись бензином марки А-95, яке на усіх АЗК WOG відповідає екологічному стандарту Євро 5, або пальним з покращеними властивостями Mustang 95.

Щодо моделей автомобілів, то спеціального списку не існує. Адже автовиробники можуть випускати однакові моделі з різними двигунами чи навіть налаштуваннями. Втім, найчастіше Audi з позначенням RS, BMW M-серії та Alpine, Mercedes-Benz від AMG та Brabus, Subaru у версії STi та інші “заряджені“ автомобілі запрограмовані саме на використання пального з октановим числом 98 та 100. Те ж стосується і суперкарів – Ferrari, Lamborghini, а також бізнес-седанів найвищого класу – Rolls-Royce, Bentley.

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Якщо у двигунах, які призначені для використання високооктанового бензину, залити бензин марки А-95, А-92, це спричинить передчасну детонацію в циліндрах. Паливо-повітряна суміш буде загорятися не від іскри свічки запалювання, а під тиском, створюваним поршнем, або від розпечених деталей двигуна. Фактично вона не спалахуватиме, а вибухатиме, справляючи руйнівний вплив на стінки циліндрів, поршні, інші елементи силового агрегату. Це призведе до їхнього швидкого зносу та пошкодження, навіть до остаточної поломки двигуна.

Специфічні налаштування

Найбільш ефективним буде використання Mustang 100 у тюнінгованих авто, які спеціально налаштовані на споживання пального з таким октановим числом. У камерах згоряння цих моторів високий ступінь стиснення, адже вони призначені для експлуатації у форсованих та екстремальних режимах. Ці фактори підвищують ризик детонації, тому потрібно використовувати пальне з високим октановим числом.

Зазвичай тюнінгові блоки управління двигуном, які відповідають за керування паливною системою та системою запалювання, мають кілька режимів. Це дозволяє використовувати декілька видів пального в залежності від того, який саме бензин заправлений у бак.

Використання Mustang 100 дає можливість значно підвищити віддачу двигуна і динамічні характеристики автомобіля. У залежності від налаштувань можна досягти збільшення потужності на 10 – 20%, а це дуже суттєва перевага, коли автомобіль змагається у перегонах.

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Покращена продуктивність

Вищий рівень октанового числа дозволяє оптимізувати склад паливоповітряної суміші, яка готується в камері згоряння двигуна. Це потрібно для більш ефективного використання пального та кращої віддачі двигуна. Він працює рівномірно та більш ефективно, що позитивно впливає на прискорення та потужність автомобіля, навіть якщо у двигуна немає тюнінгових налаштувань. Окрім того, високооктанове пальне збільшує його ресурс, мінімізує корозію металу.

Екологічність

У бензину Mustang 100 знижений вміст сірки та ароматичних вуглеводнів, до того ж його використання зменшує рівень викидів в атмосферу пального, що не повністю згоріло. Це допомагає зберегти довкілля, продовжити життя каталізатора та якнайдовше підтримати екологічні стандарти двигуна, що буде важливо при поверненні обов’язкового техогляду в Україні.

Обмеження використання високооктанового бензину

Попри численні переваги, варто зазначити, що використання “сотого” бензину має певні обмеження.

Не всі автомобільні двигуни розраховані на використання пального з настільки високим октановим числом. Адже спалювання такого бензину у двигунах, які призначені для роботи з низькооктановим пальним, може призвести до проблем з системою запалювання та навіть циліндро-поршневою групою, а отже, зменшення його продуктивності та ресурсу. Мотор постійно перегріватиметься, а система охолодження працюватиме на межі можливостей. В результаті прогорають клапани, руйнуються сальники, ущільнювачі та прокладки, прискорюється зношування металевих деталей.

Це ж стосується старих карбюраторних авто, які не мають бортового комп'ютера та електронної системи запалювання. Тому перед тим, як заливати його в бак свого авто, варто переконатися, що саме цей двигун підходить для такого типу пального.

Ексклюзивність

Не на всіх заправках наявний бензин з октановим числом 100, оскільки він не такий популярний, як звичайний бензин. Тому переконайтесь, що на вашому маршруті є заправки, які продають таке пальне, перш ніж приймати рішення про його постійне використання.

Mustang 100 доступний на багатьох АЗК WOG, про його наявність на конкретній заправці можна дізнатись з сайту чи мобільного застосунку PRIDE, вибравши конкретний АЗК на мапі.

Щоб автовласник легко відрізнив справжній Mustang 100 з унікальними властивостями, його захищено кольором. Червоне забарвлення пального є гарантією того, що водії придбали високооктановий брендовий бензин Mustang 100.