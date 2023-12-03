Мережа АЗК WOG пропонує водіям якісне пальне з покращеними характеристиками, яке не лише дає змогу автомобільному двигуну стабільно працювати, але й краще розкриватися та проявляти свій потенціал.

На автозаправних комплексах WOG можна придбати дизель та бензин бренду Mustang. Він має покращені характеристики, що дає можливість збільшувати ресурс двигуна та покращувати його роботу, підвищувати ефективність згорання. Брендове пальне Mustang також захищає та очищує деталі двигуна.

Власники авто з «зарядженими» двигунами можуть заправити його на WOG брендовим бензином Mustang 100. Його основа – європейський бензин стандарту Євро-5. Октанове число – понад 100 одиниць, що дозволяє розкрити повну потужність двигуна автомобіля, сприяє його рівномірній та ефективній роботі. Окрім того, це пальне зменшує зношування двигуна, збільшує його ресурс, мінімізує корозію.

Сьогодні бензин Mustang 100 доступний майже на 40 АЗК WOG в Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Львівській та Одеській областях.

До речі які авто можуть заправлятись бензином Mustang 100

Подбали на WOG і про власників авто з дизельним двигуном, щоб ті не хвилювалися, що не зможуть завезти свого чотириколісного коника в зимовий період. Спеціально для них завезли на заправки фінський Арктичний дизель Mustang. Його надійність та морозостійкість перевірена полярною зимою – пальне витримує морози до -40◦С.

Кожна партія Арктичного дизеля перед тим, як потрапити на АЗК, проходить багаторівневий контроль якості, що гарантує його відповідність стандартам та заявленим параметрам.

Тож, заправляючись на АЗК WOG, ви не лише можете бути впевненими в якості пального, але й маєте змогу залити в бак авто бензин чи дизель із покращеними характеристиками.