В Києві провели тест на економічність 8 кросоверів в різних умовах: відео

Автори YouTube-каналу “Ідеальне авто” порівняли витрати найбільш популярних компактних кросоверів у Києві та передмісті. В тесті взяли участь автомобілі одного класу, але з різними силовими агрегатами: TSI, dCi, Mild Hybrid, Boosterjet, Dig-T, TCE, E-Hybrid та EcoBoost.

Мова йде про такі автомобілі:

Ford Puma 1.0 MHEV

Jeep Avenger 1.2 e-Hybrid

Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 T-MIVEC

Nissan Juke 1.0 DIG-T

Renault Duster 1.5 dCi та 1.2 TCe Mild Hybrid

Skoda Kamiq 1.0 TSI

Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet.

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Для забезпечення однакових умов всі автомобілі заправили до повного бака на одній АЗС WOG якісним пальним Mustang. Перевіряли витрати не лише за показами бортових комп’ютерів, але й за фактичною витратою – тобто після тесту дозаправили всіх до повних баків та тій же АЗС.

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Всі автомобілі їхали колоною один за одним, тобто в приблизно однакових дорожніх умовах загальною протяжністю близько 100 км. Перед цим було перевірено та приведено в норму тиск у шинах.

Перший заїзд відбувся вулицями Києва довжиною 60 км в спокійному режимі.

Друга частина тесту – на позаміських асфальтових та ґрунтових дорогах.

Третє випробування – вечірніми заторами в одному з найбільш завантажених Подільському районі столиці.

Дивіться відео порівняння економічності восьми кросоверів класу B-SUV у Києві:

У тесті на витрати міських SUV в плавному режимі були отримані досить передбачувані результати. Найменший показник – 4,8 л на 100 км – показав дизельний Renault Duster. Найбільший – Mitsubishi Eclipse Cross (6,5 л), у якого найбільша маса, найоб’ємніший двигун та повний привід. Інші конкуренти показали результати між 4,6 до 5,8 літра на 100 км.

Всі результати – у таблиці:

Ділянка дороги, яка поєднувала асфальтові відрізки та грунтовку, виявила достатню прохідність у всіх тестових кросоверів. Також не було помічено нестачу потужності. Умови руху були дещо важчими, ніж у місті, тому і витрати за бортовими комп'ютерами вийшли дещо більшими. Однак розподіл сил приблизно такий, як і у місті: найбільш економічним виявився дизель, найменш – бензин у 1,5-літровому двигуні Mitsubishi.

До речі витрати на трасі кросоверів: бензин, гібрид, дизель, ГБО та електро

Наступне випробування – затори та тягнучки на Подолі у вечірній час. Тут поєднуються гориста місцевість, невелика швидкість руху, постійні старти та рушання на світлофорах, невелика швидкість пересування в тягнучках. Природно, що це найкращі умови експлуатації для гібридів, і вони тут справді показали кращі результати: перші три місця серед бензинових конкурентів. Дизель, звичайно, – поза конкуренцією.

У фіналі автори проєкту перевірили загальний пробіг у 110 км за три етапи, причому не лише за показаннями бортових комп’ютерів, а й за фактичним споживанням пального. Для цього на тій же АЗС WOG, що й зранку, заправили до повного бака.

В результаті виявилось, що деякі бортові комп’ютери помиляються. Наприклад, Mitsubishi спожив менше пального, ніж можна було побачити на БК. Дизельний двигун Duster очікувано переміг. Також здивувало, що звичайні малооб’ємні двигуни Ford та Skoda показали кращі показники, аніж гібриди. Щоправда, розглядаючи таблицю, варто враховувати різницю у цих автомобілях: об’єм двигуна, масу, пробіг (необкатаність), розмір коліс тощо.