Nissan Primera стане електромобілем

Попори невдалі переговори про злиття з Honda й відставку вищого керівництва разом з генеральним директором Макото Учідою, японський автовиробник намагається побороти кризу. Як зазначає Carscoops, нещодавня заявка на торгівельну марку в Південно-Східній Азії свідчить про те, що бренд може використати старий трюк — повернути давно забуту модель.

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Ім'я Primera несподівано знову з'явилося в нових заявках на торгові марки на багатьох ринках, включаючи Малайзію. На знімку, яким поділився EnhanceCars, показано дату подання 13 лютого та вказано, що статус очікує на розгляд. Цілком можливо, що таким чином Nissan прагне захистити свої права на стару назву, проте інсайдери припускають, що компанія має намір відродити модель.

Nissan Primera дебютувала у 1990 році як середньорозмірний седан Nissan для Японії та Європи. У 1996 році з’явилося друге покоління моделі, а у 2001 році – третє. Остання версія привернула увагу фанатів своїм химерним дизайном і “футуристичним” інтер’єром. Вона перебувала на конвеєрі до 2007 року, після чого виробництво Primera припинили.

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Протягом трьох поколінь Primera пропонувалась в різних варіантах кузова, включаючи чотиридверний седан, п’ятидверний ліфтбек і універсал. У березні 2024 року компанія обіцяла представити не менше 30 моделей до 2026 року: 14 автівок з ДВЗ та 16 електромобілів.

Nissan N7

Однак через кілька місяців було заявлено, що деякі з цих моделей можуть бути відкладені. З цих 30 моделей шість призначені для Європи, а п'ять для Японії. Отже, якщо Nissan серйозно розглядає можливість відродити Primera, він міг би підійти до однієї з цих категорій.

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Найбільш очевидним варіантом є можлива поява повністю електричної версії Primera, що конкуруватиме з такими моделями, як Tesla Model 3, Mazda 6e або Volkswagen ID.7. Крім того, компанія могла б знизити витрати на розробку, використовуючи платформу від китайського Dongfeng-Nissan N7. Подібну стратегію використала Mazda з Mazda 6e, яка базується на седані Deepal SL03 від Changan. Електрична Mazda 6e вийде на ринок Європи пізніше цього року.