Невдалі перемовини коштували посади: гендиректор Nissan пішов у відставку

Згідно з офіційного прес-релізу, рішення про зміну керівництва було прийнято сьогодні під час засідання ради директорів. Додаткові зміни в вищому керівництві плануються для “досягнення коротко- та середньострокових цілей компанії, одночасно позиціонуючи її для довгострокового зростання”.

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Як зазначає Motor1, після звільнення Макото Учіди, Nissan і Honda можуть відновити переговори про злиття. Минулого місяця Financial Times повідомляв, що Honda все ще готова обговорити співпрацю з Nissan за умови, що Учіда піде у відставку.

Іван Еспіноза – новий очільник Nissan

Однак на сьогоднішньому засіданні ради директорів Nissan питання про можливість відновлення переговорів з Honda не обговорювалась. Очевидно, що Іван Еспіноза вступає на посаду в кризовий час. Компанія вже оголосила реструктуризацію, яка передбачає значне скорочення глобальних потужностей та 9000 робочих місць.

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Але змінюється не лише роль генерального директора, оскільки Nissan також сколихнув свій виконавчий комітет. Окрім Учіди, кілька високопоставлених керівників збираються залишити компанію, у тому числі Куніо Накагуро (головний директор з технологій), Хідеюкі Сакамото (виконавчий директор, відповідальний за виробництво та управління ланцюгом постачання), Асако Хосіно (головний директор із брендів і клієнтів) і Хідеакі Ватанабе (головний директор зі стратегії та корпоративних справ).