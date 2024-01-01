Як Nissan планує врятуватись від банкрутства: подробиці

Як повідомляє Motor1, першим завданням для компанії є скорочення 6500 робочих місць на заводах зі збірки авто та двигунів. На початковому етапі чисельність персоналу буде скорочено на 5300 до 31 березня 2026 року, а до 31 березня 2027 року буде звільнено ще 1200 осіб.

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Згодом планується подальше скорочення робочих місць, згідно з оголошенням, зробленим у листопаді 2024 року. Тоді Nissan заявив, що робочу силу скоротять на 9000 співробітників. Решта 2500 звільнень відбудуться через скорочення непрямої робочої сили через програму добровільного звільнення.

Компанія повідомила, що глобальні виробничі потужності скоротяться на 20% з п’яти мільйонів до чотирьох мільйонів автомобілів на рік. Протягом першого кварталу 2025 фінансового року буде закрито три заводи, починаючи з заводу в Таїланді.

Які саме два інших підприємства буде закрито не повідомляється, але один з них припинить діяльність в 3 кварталі 2025 фінансового року, а інший – протягом 2026 фінансового року. Крім того, Nissan скорочує робочі зміни на двох складальних підприємствах у Сполучених Штатах.

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Окрім закриття заводів, звільнення робітників та скорочення робочих змін, японський автовиробник запровадить і інші способи скорочення витрат. Зокрема, інженери скоротять час розробки нової моделі з 52 до 37 місяців. Зазначається, що Nissan також хоче реалізувати стратегію “спрощення дизайну”, починаючи з шести глобальних моделей.

Автовиробник, здається, хоче уніфікувати свою мову дизайну в глобальних моделях. Крім того, компанія зазначає, що складність деталей зменшиться на 70%. Очікується, що незабаром Nissan представить плагін-гібридний Rogue, а згодом і новий автомобіль та мінівен з системою e-Power, Leaf нового покоління й дві інших нові моделі.

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Попри те, що угода з Honda провалилась, обидві компанії все ще продовжать співпрацювати в галузі програмного забезпечення та електромобілів. Водночас Nissan також не покладає спроб знайти стратегічного партнера. Можливо, саме таку роль займатиме техногігант Foxconn, якщо погодиться на співпрацю. Наразі японський автовиробник виглядає як одна з компаній, яка занадто велика, щоб зазнати краху.