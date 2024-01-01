Как Nissan планирует спастись от банкротства: подробности

Как сообщает Motor1, первой задачей для компании является сокращение 6500 рабочих мест на заводах по сборке авто и двигателей. На начальном этапе численность персонала будет сокращена на 5300 до 31 марта 2026 года, а до 31 марта 2027 года будет уволено еще 1200 человек.

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Впоследствии планируется дальнейшее сокращение рабочих мест, согласно объявлению, сделанному в ноябре 2024 года. Тогда Nissan заявил, что рабочую силу сократят на 9000 сотрудников. Остальные 2500 увольнений произойдут из-за сокращения косвенной рабочей силы через программу добровольного увольнения.

Компания сообщила, что глобальные производственные мощности сократятся на 20% с пяти миллионов до четырех миллионов автомобилей в год. В течение первого квартала 2025 финансового года будет закрыто три завода, начиная с завода в Таиланде.

Какие именно два других предприятия будут закрыты не сообщается, но один из них прекратит деятельность в 3 квартале 2025 финансового года, а другой – в течение 2026 финансового года. Кроме того, Nissan сокращает рабочие смены на двух сборочных предприятиях в Соединенных Штатах.

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Кроме закрытия заводов, увольнения рабочих и сокращения рабочих смен, японский автопроизводитель введет и другие способы сокращения расходов. В частности, инженеры сократят время разработки новой модели с 52 до 37 месяцев. Отмечается, что Nissan также хочет реализовать стратегию “упрощения дизайна”, начиная с шести глобальных моделей.

Автопроизводитель, кажется, хочет унифицировать свой язык дизайна в глобальных моделях. Кроме того, компания отмечает, что сложность деталей уменьшится на 70%. Ожидается, что вскоре Nissan представит плагин-гибридный Rogue, а затем и новый автомобиль и минивэн с системой e-Power, Leaf нового поколения и две другие новые модели.

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Несмотря на то, что соглашение с Honda провалилась, обе компании все еще продолжат сотрудничать в области программного обеспечения и электромобилей. В то же время Nissan также не полагает попыток найти стратегического партнера. Возможно, именно такую роль будет занимать техногигант Foxconn, если согласится на сотрудничество. Сейчас японский автопроизводитель выглядит как одна из компаний, которая слишком велика, чтобы потерпеть крах.