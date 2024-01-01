Безрезультатные переговоры стоили должности: гендиректор Nissan ушел в отставку

Согласно официальному пресс-релиза, решение о смене руководства было принято сегодня во время заседания совета директоров. Дополнительные изменения в высшем руководстве планируются для “достижения кратко- и среднесрочных целей компании, одновременно позиционируя ее для долгосрочного роста”.

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Как отмечает Motor1, после увольнения Макото Учиды, Nissan и Honda могут возобновить переговоры о слиянии. В прошлом месяце Financial Times сообщал, что Honda все еще готова обсудить сотрудничество с Nissan при условии, что Учида уйдет в отставку.

Иван Эспиноза – новый глава Nissan

Однако на сегодняшнем заседании совета директоров Nissan вопрос о возможности возобновления переговоров с Honda не обсуждался. Очевидно, что Иван Еспиноза вступает в должность в кризисное время. Компания уже объявила реструктуризацию, которая предусматривает значительное сокращение глобальных мощностей и 9000 рабочих мест.

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Но меняется не только роль генерального директора, поскольку Nissan также всколыхнул свой исполнительный комитет. Кроме Учиды, несколько высокопоставленных руководителей собираются покинуть компанию, в том числе Кунио Накагуро (главный директор по технологиям), Хидеюки Сакамото (исполнительный директор, ответственный за производство и управление цепочкой поставок), Асако Хосино (главный директор по брендам и клиентам) и Хидеаки Ватанабе (главный директор по стратегии и корпоративным делам).