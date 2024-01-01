Nissan показав новий Leaf: тепер це електрокросовер з запасом ходу в 920 кілометрів

Nissan Leaf вперше дебютував у 2010 році й обидва передніх генерації електромобіля мали форму хетчбека. Однак, їх наступник зазнав значних змін й тепер буде пропонуватись у варіанті компактного кросовера з підвищеним кліренсом.

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Новинка заснована на платформі CMF-EV альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi, яка зараз використовується в Nissan Ariya та, як повідомив японський автовиробник, буде покладена в основу майбутнього Nissan Juke EV, що буде доступний виключно в Європі.

До слова, обидві моделі збиратимуть в Сандерленді. Як зазначає Autocar, компанія Nissan не розкриває технічних подробиць, але європейський продуктовий бос Франсуа Бейлі сказав, що Leaf матиме запас ходу понад 920 кілометрів, натякаючи, що основна увага приділяється “реальному діапазону”.

“Для нас є ключовим те, як довго ви можете їздити по шосе, тому ви бачите красиву аеродинамічну форму. Для нас це питання практичності: скільки часу знадобиться, щоб проїхати 800 км, включаючи час зарядки?”, — сказав він.

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Бейлі додав, що Leaf отримає найновіші автомобільні системи Nissan, які підтримуються оновленою платформою Car and Connected Service (CCS), яка включає інформаційно-розважальну систему на основі Google і передові системи допомоги водієві.