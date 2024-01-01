Nissan может создать коренастый кроссовер на базе китайского пикапа

Новый Nissan Frontier Pro знаменует два первенства для Nissan: электрифицированный пикап и плагин-гибридный автомобиль в обычном понимании этого термина, поскольку модели e-Power технически очень напоминают электромобили с бензиновыми двигателями с удлинителями запаса хода (EREV).

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Модель имеет 1,5-литровую гибридную силовую установку на 408 л.с., способную обеспечить запас хода до 135 км на электротяге. Инженер-разработчик пикапа Икуо Мияи намекнул на появление крепкого внедорожника на базе пикапа уже в ближайшей перспективе во время разговора с журналистами Drive.

“Конечно, вы можете увидеть пикап. Но мы можем позволить себе сделать еще один вариант – с обычной колесной базой, внедорожник или что-то такое. Нам следует учитывать потребности рынка, а также нам нужно учесть инвестиции. Если у нас будет шанс, конечно, мы начнем разработку. Все рассматривается”, – сказал он.

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Если Nissan действительно создаст модель, есть большой шанс того, что она будет предлагаться на всех мировых рынках вместе с новым пикапом. К слову, дебют нового Nissan Frontier Pro на китайском рынке ожидается уже вскоре.