Новые Nissan GTR и Acura NSX будут иметь общую базу

Как пишет Motor1, ссылаясь на The Drive, несмотря на провал планов по слиянию Honda и Nissan в одну компанию, сотрудничество между двумя автопроизводителями все еще в силе. Понц Пандикутира – вице-президент и директор по планированию Nissan в Северной Америке сообщил журналистам, что японские автопроизводители, при необходимости, могут создать совместную архитектуры для следующих NSX и GT-R.

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“Можем ли мы создать следующее поколение NSX и GT-R на одной платформе, сделать NSX аутентичным к тому, что он означает, и сделать GT-R аутентичным к тому, что он означает? Так что, они не являются клонами? Можете ли вы совместно разработать две подобные машины? Думаю, мы сможем..”, — сказал он журналистам.

Acura NSX Type S

Эта теория не является простыми амбициями, поскольку в прошлом году руководители Acura подтвердили появление и производство нового NSX, тогда как Nissan охарактеризовал преемника GT-R во время автошоу в Нью-Йорке.

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Несмотря на это, Пандикутира все же не подтвердил совместную разработку обеих моделей, а скорее хотел подчеркнуть, что хотя переговоры о слиянии угасли, “стратегическое партнерство” между Honda и Nissan, ратифицированное еще в августе 2024 года – до сих пор в силе.

Nissan GT-R R35

По его словам, Иван Эспиноза – новый генеральный директор Nissan, “никогда не переставал общаться с Honda”. Он также добавил: “Нам нужно сотрудничество. Нам понадобятся партнерства для поставки транспортных средств. Я думаю, что партнерство станет ключевой частью нашего будущего”.