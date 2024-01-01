Нові Nissan GTR та Acura NSX матимуть спільну базу

Як пише Motor1, посилаючись на The Drive, попри провал планів щодо злиття Honda й Nissan в одну компанію, співпраця між двома автовиробниками все ще в силі. Понц Пандікутіра – віце-президент і директор з планування Nissan у Північній Америці повідомив журналістам, що японські автовиробники, за потреби, можуть створити спільну архітектури для наступних NSX і GT-R.

Читайте також: Honda показала салон нового Prelude

“Чи можемо ми створити наступне покоління NSX і GT-R на одній платформі, зробити NSX автентичним до того, що він означає, і зробити GT-R автентичним до того, що він означає? Отже, вони не є клонами? Чи можете ви спільно розробити дві подібні машини? Думаю, ми зможемо...”, — сказав він журналістам.

Acura NSX Type S

Ця теорія не є простими амбіціями, оскільки минулого року очільники Acura підтвердили появу та виробництво нового NSX, тоді як Nissan охарактеризував наступника GT-R під час автошоу в Нью-Йорку.

Також цікаво: Nissan готує компактну модель на базі Renault Twingo

Попри це, Пандікутіра все ж не підтвердив спільну розробку обох моделей, а радше хотів підкреслити, що хоча переговори про злиття згасли, “стратегічне партнерство” між Honda і Nissan, ратифіковане ще в серпні 2024 року – досі в силі.

Nissan GT-R R35

За його словами, Іван Еспіноза – новий генеральний директор Nissan, “ніколи не переставав спілкуватися з Honda”. Він також додав: “Нам потрібна співпраця. Нам знадобляться партнерства для постачання транспортних засобів. Я думаю, що партнерство стане ключовою частиною нашого майбутнього”.