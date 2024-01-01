Honda показала салон нового Prelude

Як зазначає Carscoops, гібридне купе надійде до дилерів в Японії, Європі та США пізніше цього року. Новинка є спортивною альтернативою існуючим моделям Honda. На офіційних фото його інтер’єру помітно, що Prelude запозичив кілька компонентів інтер’єру у своїх братів по платформі — Honda Civic і Acura Integra, але він також має кілька власних деталей дизайну.

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Зокрема, купе має унікальну цифрову панель приладів з інакшою графікою. Центральна консоль вища за ту, що встановлюється в Civic, а також має новий селектор КПП. Крім того, поряд з ним розташована нова кнопка S+Shift.

Її активація імітує звукові ефекти та перемикання передач, як на класичних автівках з ДВЗ. Центральний дисплей мультимедіа виглядає досить знайомо. Передні сидіння з інтегрованими підголівниками надають салону Prelude більшої індивідуальності та спортивного шарму.

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Цікаво, що Honda каже, що сидіння водія і пасажира суттєво відрізняються. Водійське сидіння створене для фіксації тіла, надаючи пріоритет боковій підтримці під час більш жвавої їзди. Водночас пасажирське сидіння розроблено для комфорту з м’якшими контурами та м’якими набивками.