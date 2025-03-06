Новий електрокросовер від Honda отримав цінник в понад 35 000 доларів

Нова модель спочатку була представлена в Китаї під маркою Ye, однак, з часом японський автовиробник відмовився від цього неймінгу. В результаті автівка надійшла на китайський ринок під назвою Honda S7.

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Як зазначає CarNewsChina, ця модель спрямована на збільшення обсягу продажів Honda в регіоні, тому компанія покладає на неї великі надії. Впізнати новинку можна за унікальним стилем з Y-подібними фарами з тонкою світловою смугою на передньому бампері.

Також кросовер має приховані дверні ручки, стрімку лінію даху та камери бокового огляду замість традиційних дзеркал. Задня частина відрізняється наявністю великого спойлера та вертикальними ліхтарями. Габарити моделі в 4750/1930/1625 мм в довжину, ширину та висоту відповідно, з колісною базою у 2930 мм, роблять її прямим конкурентом Tesla Model Y.

Об’єм багажного відділення Honda S7 становить 471 літр. Кросовер початкового рівня оснащено 19-дюймовими колесами, а флагманську версію – 21-дюймовими. В салоні автівка має великий 24-дюймовий екран з вертикальною орієнтацією та 9,9-дюймову цифрову панель приладів.

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Однак, головною унікальністю автівки є проєкційний дисплей доповненої реальності з діагоналлю в 41,9 дюйма. Інші флагманські опції включають підігрів сидінь та керма, аудіосистема з 8 динаміками, або з 16 динаміками Bose в топовій комплектації.

Задньопривідна Honda S7 оснащена єдиним електродвигуном на задній осі з максимальною потужністю 200 кВт (268 к.с.) й 420 Нм крутного моменту. Цей електромотор живиться від трикомпонентної батареї NMC ємністю 89,8 кВт-год. В такому виконанні кросовер має запас ходу за CLTC в 650 кілометрів.

Флагманська повнопривідна версія має загальну потужність в 350 кВт (469 к.с.) й 770 Нм, чого достатньо, аби кросовер розігнався до першої сотні всього за 4,6 секунди. Батарея залишилась незмінною й забезпечує до 620 км за CLTC. Її можна зарядити до 80% за 36 хвилин.

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Наостанок для безпеки пасажирів передбачено 11 подушок безпеки. Honda S7 надійшла на ринок Китаю у двох комплектаціях. Його початкова версія із заднім приводом коштує 259 900 юанів (35 840 доларів). Модель із повним приводом у верхній комплектації коштує 309 900 юанів ($42 740).