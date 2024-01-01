Оновлений Honda Accord дебютував в Китаї

Honda Accord 11-го покоління дебютував в Китаї менш ніж два роки тому, проте компанія вирішила оновити модель. Версія 2026 модельного року офіційно дебютувала на китайському ринку з незначними, але помітними відмінностями.

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Як зазначає Carscoops, модель збиратимуть на спільному підприємстві Honda та GAC. Фактично, автомобіль отримав лише оновлення передньої частини. Новий дизайн вирізняється більш агресивними лініями. Також дещо змінили розташування фар, проте їх форма не змінилась. Водночас світлодіодні ДХВ поєднали з решіткою радіатора.

Вона зберегла ту саму загальну форму й розмір, але отримала 19 сріблястих планок, що виглядають набагато ефектніше, ніж у попередньої версії Accord. Ніяких змін дизайну інших частин кузова немає. В салоні також все залишилось знайомим – 15-дюймовий дисплей мультимедіа в парі з цифровою приладів.

Китайські ЗМІ повідомляють, що силові агрегати також не отримали значних змін й седан і надалі пропонуватиметься з 1,5-літровим двигуном з турбонаддувом, що видає 189 к.с. й 260 Нм крутного моменту. Флагманська версія буде доступна з плагін-гібридною установкою на базі 2,0-літрового двигуна загальною потужністю 181 к.с. й 335 Нм.

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Запас ходу на електриці становить до 106 кілометрів. Наразі невідомо, чи стане рестайлінговий Honda Accord глобальною пропозицією, чи буде доступний лише в Китаї. Японський автовиробник не розкриває жодної інформації з цього приводу.