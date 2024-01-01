Обновленный Honda Accord дебютировал в Китае

Honda Accord 11-го поколения дебютировал в Китае менее двух лет назад, однако компания решила обновить модель. Версия 2026 модельного года официально дебютировала на китайском рынке с незначительными, но заметными отличиями.

Читайте также: В Китае вскоре начнутся продажи нового электрокроссовера Honda S7

Как отмечает Carscoops, модель будут собирать на совместном предприятии Honda и GAC. Фактически, автомобиль получил лишь обновление передней части. Новый дизайн отличается более агрессивными линиями. Также несколько изменили расположение фар, однако их форма не изменилась. В то же время светодиодные ДХО совместили с решеткой радиатора.

Она сохранила ту же общую форму и размер, но получила 19 серебристых планок, которые выглядят гораздо эффектнее, чем в предыдущей версии Accord. Никаких изменений дизайна других частей кузова нет. В салоне также все осталось знакомым – 15-дюймовый дисплей мультимедиа в паре с цифровой приборной панелью.

Китайские СМИ сообщают, что силовые агрегаты также не получили значительных изменений и седан и в дальнейшем будет предлагаться с 1,5-литровым двигателем с турбонаддувом, выдающим 189 л.с. и 260 Нм крутящего момента. Флагманская версия будет доступна с плагин-гибридной установкой на базе 2,0-литрового двигателя общей мощностью 181 л.с. и 335 Нм.

Также полезно: Определены лучшие семейные автомобили: рейтинг

Запас хода на электричестве составляет до 106 километров. Пока неизвестно, станет ли рестайлинговый Honda Accord глобальным предложением, или будет доступен только в Китае. Японский автопроизводитель не раскрывает никакой информации по этому поводу.