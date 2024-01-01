Опубликован список лучших семейных автомобилей: рейтинг

Хороший семейный автомобиль должен отвечать базовым требованиям практичности и комфорта и также должен быть безопасным и технологичным. Учитывая это, журналисты Autocar создали собственный перечень лучших автомобилей для семьи.

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В то же время редакция Авто 24 выбрала среди них пятерку лучших моделей, официально представленных на рынке Украины.

5 место – Kia Sorento

Kia Sorento станет отличным вариантом для тех, кто ищет большой технологический семиместный автомобиль. На украинском рынке модель предлагается с 2,2-литровым дизельным двигателем в паре с 8-ступенчатой АКПП с двойным сцеплением и стандартной системой полного привода. Такая комбинация обеспечивает неплохую управляемость, динамику и комфорт во время долгих поездок.

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4 место – Škoda Octavia Combi

Новая Škoda Octavia Combi является одним из самых практичных автомобилей в своем классе. Просторный багажник в 640 литров позволит перевозить не только несколько больших чемоданов, но и другие полезные в дальнем путешествии вещи. Линейка двигателей также достаточно широкая и насчитывает бензиновые, гибридную и дизельную версии.

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3 место – Škoda Kodiaq

В то же время Škoda Kodiaq является отличным вариантом для тех, кто ищет пятиместный автомобиль с высоким клиренсом. Покупатели смогут выбирать среди 2,0-литровых бензиновых и дизельных двигателей. Модель имеет замечательный дисплей информационно-развлекательной системы, просторный 910-литровый багажник и просторный салон.

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2 место – Volkswagen Golf

Volkswagen Golf является настоящим бестселлером независимо от поколения, поэтому подойдет для людей, которые ищут компактный, однако просторный автомобиль для преимущественно городского цикла езды. Автомобиль имеет привлекательный дизайн и несмотря на длину всего в 4282 мм от бампера до бампера предлагает значительно больше комфорта и места для пассажиров, по сравнению с конкурентами.

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1 место – BMW 3 Series Touring

Универсал BMW 3 серии Touring - это то, что стоит взять, если вы твердо убеждены, что семейная жизнь и наслаждение от вождения не должны быть взаимоисключающими. Даже базовая версия 320i обеспечивает ощущение обратной связи и контроля, что сделает рутинную поездку менее хлопотной.