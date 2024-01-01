Составлен рейтинг самых популярных кроссоверов 2024 года

Мировой рейтинг самых продаваемых кроссоверов в 2024 году возглавила Tesla Model Y, сообщает УкрАвтопром со ссылкой на focus2move. В тройку лидеров также попали Toyota RAV4 и Honda CR-V.

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Топ-10 кроссоверов 2024г: