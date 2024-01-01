Укр
Ру

Составлен рейтинг самых популярных кроссоверов 2024 года

По темпам роста в первой десятке лучший результат у BYD Song. Он прибавил в продажах 45%.
Составлен рейтинг самых популярных кроссоверов 2024 года

Tesla Model Y

Евгений Гудущан
logo4 февраля, 11:50
logo0
logo0 мин

Мировой рейтинг самых продаваемых кроссоверов в 2024 году возглавила Tesla Model Y, сообщает УкрАвтопром со ссылкой на focus2move. В тройку лидеров также попали Toyota RAV4 и Honda CR-V.

Читайте также: Названы самые популярные подержанные "битки" из США, завезенные в Украину

Топ-10 кроссоверов 2024г:

  1. Tesla Model Y - 1,09 млн. продаж (-1,2%);
  2. Toyota RAV4 - 1,02 млн ед. (+10,7%);
  3. Honda CR-V - 738 315 ед. (+4,2%);
  4. Hyundai Tucson - 609 122 ед. (-2,8%);
  5. BYD Song - 574 351 ед. (+45,3%);
  6. Volkswagen Tiguan - 543 037 ед. (+10,5%);
  7. Kia Sportage - 537 947 ед. (+5,3%);
  8. Honda HR-V - 382 839 (+8,8%);
  9. Mercedes GLC - 358 320 (+26,6%);
  10. Mazda CX-5 - 338 187 ед. (-3,6%).
#Новости #Aвтобизнес