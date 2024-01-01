Составлен рейтинг самых популярных кроссоверов 2024 года

Tesla Model Y
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Мировой рейтинг самых продаваемых кроссоверов в 2024 году возглавила Tesla Model Y, сообщает УкрАвтопром со ссылкой на focus2move. В тройку лидеров также попали Toyota RAV4 и Honda CR-V.
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Топ-10 кроссоверов 2024г:
- Tesla Model Y - 1,09 млн. продаж (-1,2%);
- Toyota RAV4 - 1,02 млн ед. (+10,7%);
- Honda CR-V - 738 315 ед. (+4,2%);
- Hyundai Tucson - 609 122 ед. (-2,8%);
- BYD Song - 574 351 ед. (+45,3%);
- Volkswagen Tiguan - 543 037 ед. (+10,5%);
- Kia Sportage - 537 947 ед. (+5,3%);
- Honda HR-V - 382 839 (+8,8%);
- Mercedes GLC - 358 320 (+26,6%);
- Mazda CX-5 - 338 187 ед. (-3,6%).