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Складено рейтинг найпопулярніших кросоверів 2024 року

За темпами росту у першій десятці найкращий результат у BYD Song. Він додав у продажах 45%.
Складено рейтинг найпопулярніших кросоверів 2024 року

Tesla Model Y

Євген Гудущан
logo4 лютого, 11:50
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Світовий рейтинг найбільш продаваних кросоверів у 2024 році очолила Tesla Model Y, повідомляє УкрАвтопром з посиланням на focus2move. У трійку лідерів також потрапили Toyota RAV4 та Honda CR-V.

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Топ-10 кросоверів 2024р.:

  1. Tesla Model Y - 1,09 млн. продажів (-1,2%);
  2. Toyota RAV4 - 1,02 млн од. (+10,7%);
  3. Honda CR-V - 738 315 од. (+4,2%);
  4. Hyundai Tucson - 609 122 од. (-2,8%);
  5. BYD Song - 574 351 од. (+45,3%);
  6. Volkswagen Tiguan - 543 037 од. (+10,5%);
  7. Kia Sportage - 537 947 од. (+5,3%);
  8. Honda HR-V - 382 839 (+8,8%);
  9. Mercedes GLC - 358 320 (+26,6%);
  10. Mazda CX-5 - 338 187 од. (-3,6%).
#Автобізнес #Новини