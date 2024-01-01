Складено рейтинг найпопулярніших кросоверів 2024 року

Tesla Model Y
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Світовий рейтинг найбільш продаваних кросоверів у 2024 році очолила Tesla Model Y, повідомляє УкрАвтопром з посиланням на focus2move. У трійку лідерів також потрапили Toyota RAV4 та Honda CR-V.
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Топ-10 кросоверів 2024р.:
- Tesla Model Y - 1,09 млн. продажів (-1,2%);
- Toyota RAV4 - 1,02 млн од. (+10,7%);
- Honda CR-V - 738 315 од. (+4,2%);
- Hyundai Tucson - 609 122 од. (-2,8%);
- BYD Song - 574 351 од. (+45,3%);
- Volkswagen Tiguan - 543 037 од. (+10,5%);
- Kia Sportage - 537 947 од. (+5,3%);
- Honda HR-V - 382 839 (+8,8%);
- Mercedes GLC - 358 320 (+26,6%);
- Mazda CX-5 - 338 187 од. (-3,6%).