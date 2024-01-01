Складено рейтинг найпопулярніших кросоверів 2024 року

Світовий рейтинг найбільш продаваних кросоверів у 2024 році очолила Tesla Model Y, повідомляє УкрАвтопром з посиланням на focus2move. У трійку лідерів також потрапили Toyota RAV4 та Honda CR-V.

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Топ-10 кросоверів 2024р.: