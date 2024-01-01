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Названо найпопулярніші вживані "битки" зі США, завезені в Україну

Імпорт "битків" з США у 2024 році значно зріс. Велику частку з ввезених на територію України склали еклектичні авто.
Які авто з США імпортували за 2024 рік - Auto24

Tesla Model 3

Євген Гудущан
logo22 січня, 13:02
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Впродовж минулого року українці придбали майже 41,7 тис. вживаних легковиків із США, повідомляє Укравтопром. Це становить 19% від усіх, вперше зареєстрованих у 2024р. вживаних легкових авто.

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Відносно 2023 року, попит на вживані авто з США зріс на 46%. Середній вік «американців» з пробігом, що торік поповнили український автопарк становить 5,8 року. Найбільша частка з цієї кількості (45%) належить машинам з бензиновими двигунами.

Далі йдуть:

  • електромобілі - 36%
  • гібридні авто - 7%
  • автомобілі з ГБО – 6,5%
  • дизельні – 5,5%

До ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:

  1. Tesla Model 3 - 4521 од.;
  2. Tesla Model Y - 3984 од.;
  3. Ford Escape - 2747 од.;
  4. Jeep Cherokee - 2492 од.;
  5. Volkswagen Passat - 2344 од.
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