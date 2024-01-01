Названо найпопулярніші вживані "битки" зі США, завезені в Україну

Tesla Model 3
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Впродовж минулого року українці придбали майже 41,7 тис. вживаних легковиків із США, повідомляє Укравтопром. Це становить 19% від усіх, вперше зареєстрованих у 2024р. вживаних легкових авто.
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Відносно 2023 року, попит на вживані авто з США зріс на 46%. Середній вік «американців» з пробігом, що торік поповнили український автопарк становить 5,8 року. Найбільша частка з цієї кількості (45%) належить машинам з бензиновими двигунами.
Далі йдуть:
- електромобілі - 36%
- гібридні авто - 7%
- автомобілі з ГБО – 6,5%
- дизельні – 5,5%
До ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:
- Tesla Model 3 - 4521 од.;
- Tesla Model Y - 3984 од.;
- Ford Escape - 2747 од.;
- Jeep Cherokee - 2492 од.;
- Volkswagen Passat - 2344 од.