Названо найпопулярніші вживані "битки" зі США, завезені в Україну

Впродовж минулого року українці придбали майже 41,7 тис. вживаних легковиків із США, повідомляє Укравтопром. Це становить 19% від усіх, вперше зареєстрованих у 2024р. вживаних легкових авто.

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Відносно 2023 року, попит на вживані авто з США зріс на 46%. Середній вік «американців» з пробігом, що торік поповнили український автопарк становить 5,8 року. Найбільша частка з цієї кількості (45%) належить машинам з бензиновими двигунами.

Далі йдуть:

електромобілі - 36%

гібридні авто - 7%

автомобілі з ГБО – 6,5%

дизельні – 5,5%

До ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили: