Названо найпопулярніші електромобілі 2024 року у США: статистика

Як повідомляє Carscoops, посилаючись на дані компанії Cox Automotive Inc., ринок електромобілів у США розвивається не так динамічно, як передбачали деякі автомобільні компанії, проте він все ж продовжує рости. У 2024 році загальний показник проданих EV збільшився на 7,3 відсотка.

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Компанія Tesla знову домінувала на ринку, навіть попри те, що її продажі впали на 5,6% до позначки в 633 800 проданих автомобілів. Друге місце серед автовиробників посів Ford, що реалізував 97 900 авто (зростання на 8%). Трійку лідерів замкнув Rivian. Показники бренду збільшились на 3,8 процента й усього було продано 51 600 одиниць.

Водночас негативну тенденцію продемонстрували такі виробники, як Mercedes-Benz, Volvo та Volkswagen – продажі їх електричних моделей знизились щонайменше на 40%. Що стосується окремих моделей, окрім Model Y, яких було реалізовано 372 600 штук, найбільшим попитом серед американців користувались Chevrolet Equinox і його брат Honda Prologue. Їх продали близько 61 900 одиниць.

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Крім того, Chevrolet Blazer, Tesla Cybertruck й Kia EV9 також продемонстрували рекордні продажі. Загалом було реалізовано 23 100, 39 00 та 22 000 екземплярів цих моделей відповідно. Очікувано, що “старожили” також мали чудові продажі. Зокрема, Ford Mustang Mach-E розійшовся тиражем 51 745 авто (+27%), Hyundai Ioniq 5 – 44 400 (+31%), а Toyota bZ4x – 18 570, що майже вдвічі більше, порівняно з результатами 2023 року в 9 329 одиниць.

Tesla Model Y Juniper

Водночас його популярний в Україні конкурент – VW ID.4 в США мав поганий попит, про що свідчить падіння продажів в 55%. Усього було продано 17 тисяч одиниць кросовера. Однак, до слова, попри те, що Tesla Model Y стала лідером зі значним відривом, її показники також знизились на 6,6%. Цілком ймовірно, що представлена нещодавно рестайлінгова версія продемонструє кращий результат за підсумками 2025 року.