Південнокорейський виробник автомобілів запевнив: ціна на трирядний електричний кросовер Kia EV9 2024 модельного року стартуватиме від 56 265 доларів США.

Автомобіль на прилавку з’явиться у четвертому кварталі. EV9 матиме п’ять комплектацій: Light, Light Long Range, Wind, Land і GT-Line. Вказана вище ціна стосується стандартної версії Light – найпростішої, своєрідний економклас, але високого еталонного зразка комфорту і зручностей.

Цей автомобіль постачатиметься з акумулятором місткістю 76,1 кіловат-години, який живить один двигун потужністю 215 кінських сил на задній осі. Розробники обіцяють запас ходу до 375 кілометрів. Такого потенціалу вистачить для того, щоб розганяти EV9 до 60 миль (96,5 км) на годину за 7,7 секунди.

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В стандартній комплектації обладнання Light включає інформаційно-розважальну систему з двома 12,3-дюймовими екранами, інтеграцію з Android Auto та Apple CarPlay, бездротову зарядку пристроїв, КіаСистема доступу зі смартфона Digital Key і цілу низку засобів безпеки.

Кросовер побудований на архітектурі E-GMP, що має швидку зарядку 800 вольтів постійного струму та може бути заряджена (від 10% до 80%) менш ніж за 25 хвилин. Фото: Кіа

Ціни на решту модельного ряду EV9 Kia ще не оголосила, але це станеться найближчим часом. Експерти схиляються до думки, що наступна у списку і на один крок вища по класу версія Light Long Range стане лідером попиту. Його батарея місткістю 99,8 кВт-год майже на третину більша, ніж у стандартного Light, і вона живить двигун, який видає лише 201 кінську силу.

Така комплектація збільшить запас ходу до 483 кілометрів, але це станеться завдяки швидкості. Щоправда, розгін тут повільніший: від 0 до 60 миль, тобто до 96,5 км, Long Range добиратиметься на одну секунду довше - 8,8 секунди.

Найпрудкішим з-поміж EV9 стане GT-Line, який матиме 379 кінських сил, запас ходу 550 кілометрів, і розганятиметься до 96,5 км год всього за 5,0 секунди. Фото: Кіа