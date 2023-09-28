Южнокорейский производитель автомобилей заверил: цена на трехрядный электрический кроссовер Kia EV9 2024 модельного года будет стартовать от 56 265 долларов США.

Автомобиль на прилавке появится в четвертом квартале. EV9 будет иметь пять комплектаций: Light, Light Long Range, Wind, Land и GT-Line. Указанная выше цена касается стандартной версии Light – простейшей, своеобразный экономкласс, но высокого эталонного образца комфорта и удобств.

Этот автомобиль будет поставляться с аккумулятором емкостью 76,1 киловатт-часа, который питает один двигатель мощностью 215 лошадиных сил на задней оси. Разработчики обещают запас хода до 375 км. Такого потенциала хватит для того, чтобы разгонять EV9 до 60 миль (96,5 км) в час за 7,7 секунды.

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В стандартной комплектации оборудование Light включает в себя информационно-развлекательную систему с двумя 12,3-дюймовыми экранами, интеграцию с Android Auto и Apple CarPlay, беспроводную зарядку устройств, КиаСистема доступа со смартфона Digital Key и целый ряд средств безопасности.

Кроссовер построен на архитектуре E-GMP, которая имеет быструю зарядку 800 вольт постоянного тока и может быть заряжена (от 10% до 80%) менее чем за 25 минут. Фото: Киа

Цены на оставшийся модельный ряд EV9 Kia еще не объявила, но это произойдет в ближайшее время. Эксперты склоняются к мнению, что следующая в списке и на один шаг более высокая по классу версия Light Long Range станет лидером спроса. Его батарея емкостью 99,8 кВт-ч почти на треть больше, чем у стандартного Light, и она питает двигатель, выдающий лишь 201 лошадиную силу.

Такая комплектация увеличит запас хода до 483 км, но это произойдет благодаря скорости. Правда, разгон здесь медленнее: от 0 до 60 миль, то есть до 96,5 км, Long Range будет добираться на одну секунду дольше – 8,8 секунды.

Самым быстрым среди EV9 станет GT-Line, который будет иметь 379 лошадиных сил, запас хода 550 километров, и будет разгоняться до 96,5 км всего за 5,0 секунды. Фото: Киа